Sardorbek Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardorbek Azimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardorbek Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında, boyu kaç, piyasa değeri ne kadar, futbol ne zaman başladı, şuan hangi takımda oynuyor? Sardorbek Azimov ile ilgili futbolseverlerin cevabını merak ettiği tüm bu soruların 2023 güncel verilerini araştırıp sizler için derledik.

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Sardorbek Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardorbek Azimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Sardorbek Azimov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardorbek Azimov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardorbek Azimov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardorbek Azimov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardorbek Azimov 1 Haziran 1995 tarihinde Andijon şehrinde doğmuştur. 1,76 m boyundadır. Özbekistan uyrukludur.Gerçek adı da Сардорбек Бахтиёр оглы Азимов şeklindedir.

Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardorbek Azimov Forvet - Sağ Kanat mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Sardorbek Azimov, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FK Andijon futbol takımında oynamaktadır. FK Andijon takımına 18 Ocak 2023 tarihinde katılmıştır. Sardorbek Azimov'nin FK Andijon ile sözleşmesi 31 Aralık 2023 tarihinde bitmektedir.

Sardorbek Azimov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardorbek Azimov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

Sardorbek Azimov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardorbek Azimov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2016 yılında Navbahor

1 Ağustos 2016 yılında Bunyodkor

31 Temmuz 2017 yılında Navbahor

1 Şubat 2018 yılında Sogdiana

1 Ocak 2019 yılında Bunyodkor

23 Temmuz 2019 yılında FK Andijon

19 Şubat 2020 yılında Kokand 1912

18 Ocak 2023 yılında FK Andijon

Sardorbek Azimov kimdir

Sardorbek Azimov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardorbek Azimov şuan FK Andijon takımında oynamakta ve {forma-numarası} numaralı formayı giymektedir.

Dünya Futbol Tarihinin En Güzel 30 Golü!

Dünya futbol tarihinin en güzel 30 golünün sizler için derledik. 

Sardorbek Azimov nereli

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