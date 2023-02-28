Sardorbek İzzatov kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sardorbek İzzatov Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sardorbek İzzatov adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sardorbek İzzatov Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sardorbek İzzatov 28 Eylül 2002 tarihinde doğmuştur. Özbekistan uyrukludur.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sardorbek İzzatov Defans mevkiinde oynamaktadır. Kayıtlara göre menajeri bulunmamaktadır.Hangi ayağı kullanıldığı bilinmiyor.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

FC Buxoro futbol takımında oynamaktadır. FC Buxoro takımına 1 Ocak 2022 tarihinde katılmıştır. Sardorbek İzzatov'nin FC Buxoro ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sardorbek İzzatov Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sardorbek İzzatov isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 25 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 50 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sardorbek İzzatov Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sardorbek İzzatov futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2022 yılında FC Buxoro

Sardorbek İzzatov Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sardorbek İzzatov şuan FC Buxoro takımında oynamakta ve 27 numaralı formayı giymektedir.

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