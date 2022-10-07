Sargı Makineleri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sargı Makineleri İşçisi görev tanımı nedir, Sargı Makineleri İşçisi ne iş yapar, Sargı Makineleri İşçisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sargı Makineleri İşçisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sargı Makineleri İşçisi Tanımı;

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Sargı Makineleri İşçisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sargı Makineleri İşçisi Maaşları

Sargı Makineleri İşçisi maaşı ortalama aylık 6000 _TL’dir. En düşük Sargı Makineleri İşçisi maaşı 5500 _TL, En yüksek ise 6500 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sargı Makineleri İşçisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

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Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

8121.96

Meslek Adı :

Sargı Makineleri İşçisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar

Meslek Alt Ana Grubu :

Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri

Meslek Grubu :

Metal İşleme Ve Perdahlama Tesisi Operatörleri

Meslek Birim Grubu :

Metal İşleme Tesisi Operatörleri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Yapılacak sargıya göre belirlenmiş malzemelerle (tel, şerit, kablo) üretim hattının içinde veya ayrı bir yerde bulunan otomatik, yarı otomatik veya manuel bir ya da birden fazla sargı makinesinde sargı işlemini verilen esaslara uygun olarak gerçekleştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sargı Makineleri İşçisi; İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) İş sağlığı ve güvenliği (İSG) ile çevre koruma önlemlerini uygulamak,

b) Çevre koruma mevzuatına uygun çalışmak,

c) Kalite yönetim sistemi dokümanlarına uygun çalışmak,

d) İş organizasyonu yapmak,

e) Çalışma alet ve donanımlarının koruyucu ve talimatlı bakımlarını sağlamak,

f) İşlemler öncesi hazırlıkları yapmak,

g) Sarım yapmak,

h) Sarım makinesini boşaltmak ve tamamlayıcı işlemleri yapmak,

i) Meslekî gelişim faaliyetlerini yürütmek, vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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