Sargis Shahinyan kimdir, nereli, kaç yaşında? 2023 Sargis Shahinyan Piyasa değeri ne kadar, Hangi takımlarda oynadı?

Futbolseverler genel olarak beğendikleri ve merak ettikleri futbolcuları araştırırlar. Bu kapsamda futbolcunun hangi takımlarda oynadığını, yaşını, bonservis bedelini, fiziksel bilgileri ve istatistiklerini merak ederler. Bizlerde Bölge Gündem Haber spor editörleri olarak Sargis Shahinyan adlı oyuncu hakkındaki bilgileri sizler için derleyip topladık. Bu içerikle aradığınız soruların yanıtlarını ve tüm detaylarını bulabilirsiniz.

Sargis Shahinyan Kimdir, Nereli, Yaşı ve Boyu Kaç?

Sargis Shahinyan 10 Eylül 1995 tarihinde Erewan şehrinde doğmuştur. 1,75 m boyundadır. Ermenistan uyrukludur.Gerçek adı da Սարգիս Վարդանի Շահինյան şeklindedir.

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Hangi Mevkide Oynuyor, Hangi Ayağını Kullanıyor?

Sargis Shahinyan Orta saha - Merkez orta saha mevkiinde oynamaktadır. Menajerliğini H.O.L.M. Football Family yapmaktadır. Sargis Shahinyan, Sağ ayağını kullanmaktadır.

Hangi Takımda Top Oynuyor?

Alashkert Yerevan futbol takımında oynamaktadır. Alashkert Yerevan takımına 1 Temmuz 2022 tarihinde katılmıştır. Sargis Shahinyan'nin Alashkert Yerevan ile sözleşmesi - tarihinde bitmektedir.

Sargis Shahinyan Piyasa Değeri Ne Kadar, Nedir?

Sargis Shahinyan isimli futbolcunun piyasa ve bonservis değeri 200 Bin €'dur. Oyuncusunun en yüksek piyasa değeri ise 250 Bin € kadar çıkmıştır.

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Sargis Shahinyan Hangi Takımlarda Futbol Oynadı?

Sargis Shahinyan futbol kariyeri boyunca transfer geçmişi tarihleriyle birlikte şu şekildedir.

1 Ocak 2012 yılında MIKA Aschtarak

6 Ağustos 2013 yılında Braga U19

30 Haziran 2014 yılında MIKA Aschtarak

1 Temmuz 2015 yılında Pyunik Erivan

1 Temmuz 2016 yılında Kulüpsüz

1 Ocak 2017 yılında Gandzasar

1 Mart 2018 yılında Montana

1 Temmuz 2018 yılında Alashkert

13 Şubat 2019 yılında Ararat Yerevan

1 Temmuz 2019 yılında Alashkert

8 Şubat 2020 yılında Lori Vanadzor

25 Temmuz 2020 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2021 yılında FC Noah

30 Haziran 2022 yılında Ararat-Armenia

1 Temmuz 2022 yılında Alashkert

Sargis Shahinyan Hangi Takımda 2023, Forma Numarası Nedir?

Sargis Shahinyan şuan Alashkert Yerevan takımında oynamakta ve 11 numaralı formayı giymektedir.

Futbola Ne Zaman, Hangi Takımda Başladı?

Sargis Shahinyan Milli Takım Kariyeri ve Performansı Nedir?

Ararat-Erebuni (-06/2007), Mika Erewan (07/2007-01/2012)

Ermenistan U21 takımında 8 numaralı formasıyla 14 Kasım 2013 yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

Ermenistan U19 takımında 8 numaralı formasıyla yılında gerçekleşmiştir. Çıktığı 5 maçta 0 gol atmıştır.

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