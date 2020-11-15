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Sarhoş hemşire, doğum yapan hastanın ölümüne neden oldu

Belçika'daki bir hastanede görev yapan Helga hemşire, sarhoş olarak başladığı mesaisi sırasında doğum yapan bir kadının boğazında tüp sıkıştırarak hastanın ölümüne neden oldu. Sarhoş hemşire, 3 yıl hapis cezasına çarptırıldıç

Sarhoş hemşire, doğum yapan hastanın ölümüne neden oldu

Belçika'nın Pau şehrindeki Orthez hastanesinde meydana gelen olayda, hastane çalışanı 51 yaşındaki hemşire Helga Wauters, 2014 yılında sarhoş bir şekilde doğumuna girdiği 28 yaşındaki İngiliz kadın Xynthia Hawke'nin boğazına doğum sırasında tüp sıkıştırdı.

Boğazına sıkışan tüp nedeniyle nefes alamadığı için kalbi duran ve beyni oksijensiz kalan Hawke, dört gün komada kalmasının ardından hayata tutunamayarak yaşamını yitirdi.

GÜNE VOTKA İÇEREK BAŞLIYOR İDDİASI

The Sun'ın haberine göre; son 10 yıldır güne votka içerek başladığı belirtilen Helga, mahkemede veridği ifadesinde, vantilatör cihazı bozuk olduğu için Hawke'nin nefessiz kaldığını belirterek kasının ölümünden diğer arkadaşlarını sorumlu tuttu. Kendisini bu şekilde savunan Helga hakkında 3 yıl hapis cezası verildi.

"SORUMLU OLABİLİRİM AMA CEZA HAKETMİYORUM"

Mahkemenin kendisine 3 yıl hapis cezası vermesinden sonra Helga, olaydan sorumlu olabileceğini ama cezaevine gitmeyi hak etmediğini ifade etti.

Berna Akkaya
Editör


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