Sarı altın hasadı başladı! Fiyatı dudak uçuklattı!

Iğdır Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Kamil Arslan, 2018 yılında coğrafi işareti alınan Iğdır kayısının kentin ekonomisine büyük katkı sağladığını önemle vurgulayarak, “Bizim kayısımız Iğdır şekerpare olarak geçiyor. 26 bin ile 40 bin ton arasında bir yıllık ürün beklentisi var. Bu yıl ürünümüz gayet güzel. Biz bu ürünümüzü İç Anadolu’ya, Batıya sevk ederken aynı zamanda komşu ülkelere de ihracat yapıyoruz. Bunun içinde Gürcistan ve Rusya da var. Geçen yıllarda toplamda 3 bin ile 4 bin ton arasında bir ihracatımız oldu."

"Biz Iğdır kayısısını sanayi kayısısına dönüştüremiyoruz. Çünkü yapı itibari ile kısa sürede tüketilmesi gerekmektedir. Bizdeki kayısı sofralıktır. Zaman içinde bizdeki kayısının sanayi kayısısına dönüşmesi için çalışmalar yaptık. Önümüzdeki yıllarda Iğdır kayısısını sofralık kayısısı olarak göreceğiz. Iğdır şekerpare kayısısı, şalak kayısısı için 2018 yılında coğrafi işaret aldık. Iğdır kayısısını tanıtmak ve daha çok yerlere göndermek için çalışmalar yapıyoruz. Ayrıca kayısı paketleme sistemini değiştirdik” diye konuştu.

"KAYISI PİYASASI ÜRETİCİSİNİ MEMNUN EDİYOR"

Kayısı alım satımı yapan esnaf Ömer Sinay, Mayıs ayında bahçeleri satın aldıklarını belirterek, “Mayıs ayında kayısılarımızı aldık. Haziran ayının 15’i ile 20’si hasat günümüzdür. Bu yıl bereketli geçiyor memnunuz. Piyasa fiyatı şu an 15,17 ile 18 arasında değişiyor. İhracat malı iç piyasa malına göre daha iyi olduğu için fiyatı daha yüksektir. Iğdır kayısısı sofralık olduğu için Malatya kayısısına göre daha güzel daha tatlıdır. Sofralıktır, yemekliktir kurutmalık değildir. Bundan dolayı ihracatta en çok tercih edilen Iğdır kayısısıdır. Bundan dolayı kayısı piyasası bizi ve kayısı bahçesi sahiplerini memnun ediyor” ifadelerini kullandı.

"İŞÇİLERİ DIŞARIDAN GETİRİYORUZ"

Iğdır kayısının hasat zamanın kısa olmasından dolayı başka illerden işçilerin aileleri ile birlikte Iğdır’a kayısı toplamaya geldiğini sözlerine ekleyen Sinay, şu ifadeleri kullandı: “Biz işçileri dışarıdan getiriyoruz. Çünkü Iğdır kayısısı toplaması çok yoğun geçiyor. Bundan dolayı Iğdır’daki işçi gücü bunu kaldırmıyor. Bizde bundan dolayı Mersin, Adana, Van, Siirt gibi illerden işçileri temin ediyoruz.”

Iğdır’da kayısı kilogramı toptan 15 ile 20 lira arasında satılırken diğer illerde perakende fiyatı 40 liraya kadar çıkıyor.