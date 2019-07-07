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  3. ‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti

‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti

'Sarı fırtına" Kırkpınar'a veda etti

‘Sarı fırtına’ Kırkpınar’a veda etti

'Sarı fırtına" Kırkpınar'a veda etti

Kaynak: İHA

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