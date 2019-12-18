İstanbulspor Fenerbahçe maç sonucu | İstanbulspor Fenerbahçe maç özeti

Fenerbahçe, Ziraat Türkiye Kupası 5. Tur rövanşında, ilk maçını 4-0 kazandığı İstanbulspor deplasmanına konuk oldu.

Fenerbahçe 54. dakikada Zanka'nın ve 83 dakikada ise Tolgay Arslan'ın attığı golle sahadan 2-0 üstünlükle ayrıldı.

İlk maçı da 4-0 kazanan Fenerbahçe, bu sonuçla adını son 16 turuna yazdırdı.

İSTANBULSPOR - FENERBAHÇE MAÇINDAN DAKİKALAR

1' Müsabaka ev sahibi İstanbulspor'un vuruşu ile başladı

2' Sol çaprazdan ceza sahasına giren Oğuzhan Akgün yerden vuruşunu yapıyor ancak kaleci Harun Tekin sol köşeye uzanarak meşin yuvarlağı dışarı çıkartmayı başardı.

3' Tolga Ciğerci'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Ferdi Kadıoğlu sol ayağının içi ile vuruşunu yapıyor ancak kaleci Umut Kaya üzerine gelen bu topu iki hamlede kontrol etmeyi başardı.

5' Savunma arasına atılan pasa hareketlenen Allahyar Sayyadmanesh kaleci ile karşı karşıya kalıyor ve Harun'u geçerek meşin yuvarlağı yerden filelere gönderiyor ancak yan hakemin bayrağı genç oyuncu için kalkıyor.

6' Alper Potuk'un ara pası ile penaltı noktası sol tarafında topla buluşan Mevlüt Erdinç bekletmeden yerden vuruşunu yaparak meşin yuvarlağı sağ köşeden filelerle buluşturuyor. Hakem Emre Malok tecrübeli golcünün pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ederek filelere giden bu topun gol olarak değer kazanmadığını belirtiyor.

9' Konuk ekip gole çok yaklaşıyor. Alper'in ara pası ile ceza yayında topla buluşan Mevlüt Erdinç ceza sahasına girer girmez vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafından dışarı gidiyor.

12' Sarı lacivertliler kısa paslarla pozisyon üretmeye çalışıyor.

13' Ferdi Kadıoğlu'nın pası ile penaltı noktasının arkasında topla buluşan Alper Potuk yere düşerken vuruşunu yapıyor ancak bu top doğrudan kaleci Umut Kaya'nın üzerine gidiyor.

15' Ceza yayı sağ çaprazının biraz gerisinden kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak barajdan geri geliyor.

19' Sol kanattan kullanılan köşe vuruşunda Ferdi Kadıoğlu ortasını uzak direğe doğru gönderiyor ancak meşin yuvarlak savunmanın kontrolüne geçiyor.

20' Ferdi'nin pası ile ceza yayı sağ tarafında topla buluşan Tolga Ciğerci bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

21' Tolgay ceza yayı sağ çaprazında topla buluşuyor ve yerden vuruşunu yapıyor. Savunmadan seken top sağ kale direğine çarparak kaleci Umut Kaya'nın önüne doğru düşüyor ancak kaleciden önce topa dokunan Mevlüt Erdinç meşin yuvarlağı filelere gönderiyor. Hakem Emre Malok golcü oyuncunun pozisyonunun ofsayt olduğunu işaret ediyor.

24' Bu dakikalarda karşılıklı top kayıpları ile mücadele devam ediyor.

28' Sarı lacivertliler kısa paslarla rakip yarı alanda pozisyon üretmeye çalışıyor.

32' Sağ kanattan kullanılan serbest vuruşta Deniz Türüç ortasını penaltı noktasına doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Adil Rami kafa vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

34' Ceza yayının biraz gerisinde topla buluşan Berkay Görmez doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak kalenin üzerinden farklı bir şekilde dışarı gidiyor.

37' Fenerbahçe'de Murat Sağlam hakemin kararından sonra topu yere vurduğu gerekçesi ile sarı kart görüyor.

39' Topu rakibinden çalan Oğuzhan Akgün ceza yayı sol çaprazına sokularak yerden vuruşunu yapıyor ancak bu vuruş oldukça etkisiz kalıyor.

42' İlk yarıda son dakikalara girilirken konuk ekip Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

45' Dördüncü hakemin işareti ile müsabakanın ilk yarısının sonuna en az 1 dakikalık oynanmamış süre bölümü ilave ediliyor.

45' Sol çaprazda topla buluşan Mevlüt Erdinç takım arkadaşı Alper ile duvar pası yaparak ceza sahası içi sol çaprazında topla buluşuyor ve bekletmeden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmaya çarparak kalenin sol tarafından dışarı gidiyor.

45' Hakem Emre Malok'un düdüğü ile müsabaka devre arasına giriyor.

46' Müsabakanın ikinci yarısı konuk ekip Fenerbahçe'nin vuruşu ile başlıyor.

49' Fenerbahçe'de Alper Potuk rakibi Mehmet Yeşil'e yaptığı faul sonrasında sarı kart görüyor.

50' İstanbulspor'da Wellington Nascimento rakibi Ferdi Kadıoğlu'na yaptığı müdahale sonrasında sarı kart ile cezalandırılıyor.

53' Ev sahibi ekipte Süleyman Selak rakibi Alper'e yaptığı sert müdahale sonrasında sarı kart görüyor.

54' GOOOLL!! Fenerbahçe, Mathias Zanka ile öne geçiyor! Sağ çaprazda topla buluşan Tolga Ciğerci ortasını penaltı noktasının önüne doğru gönderiyor. Gelen topa yükselen Mathias Zanka kafa vuruşunu yapıyor ve meşin yuvarlağı sol köşeden filelerle buluşturuyor.

55' Murat Sağlam'ın ara pası ile ceza sahası içi sağ tarafında topla buluşan Tolga Ciğerci altıpas sağ çaprazından vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak kalenin sağ tarafındaki filelerde kalıyor.

60' Müsabakanın üçte ikilik bölümü geride kalırken konuk ekip Fenerbahçe'nin topla oynamadaki üstünlüğü devam ediyor.

62' Rakibinin yaptığı pas hatasını değerlendirerek topu çalan Ferdi Kadıoğlu ceza yayına sokularak yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

65' Topla birlikte ceza yayına sokulan Tolgay Arslan doğrudan kaleyi düşünüyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

66' Fenerbahçe etkili geliyor. Deniz Türüç'ün pası ile ceza yayı içerisinde topla buluşan Ferdi Kadıoğlu sağ ayağı ile yerden vuruşunu yapıyor ancak meşin yuvarlak sol kale direğinin hemen yanından dışarı gidiyor.

69' İstanbulspor cephesinde ilk oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Süleyman Selak oyundan alınırken yerine Berk Ali Nizam oyuna dahil oluyor.

70' Ev sahibi ekipte kaleci Umut Kaya kısa süreli sakatlık geçiriyor.

72' İstanbulspor'da kaleci Umut Kaya kendisini bir kez daha yere bırakıyor. Muhtemelen oyuna devam edemeyecek.

75' Siyah sarılılarda ikinci oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Sakatlanan kaleci Umut Kaya oyundan alınırken yerine yedek kaleci Yusuf Aklan oyuna dahil oluyor.

78' İstanbulspor cephesinde son oyuncu değişikliği gerçekleşiyor. Mehmet Yeşil oyundan alınırken yerine Muhammet Şahin oyuna dahil oluyor.

80' Tolgay Arslan topla birlikte ceza yayına sokularak yerden şansını deniyor ancak meşin yuvarlak savunmadan geri geliyor.

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