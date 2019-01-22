Sarı-Kırmızılı takım Tetteh konusunda ısrarlı

Hem forvet hem de tipik santrfor özellikleri olan bir oyuncu kadrosuna katmak isteyen Galatasaray'ın, Benjamin Tetteh ısrarı sürüyor. Galatasaray Yönetimi, Sparta Prag’la temas halinde.

Son olarak Galatasaray’ın 7.5 milyon Euro peşin para teklif ettiği, Çekya temsilcisinin yine olumsuz geri dönüş yaptığı öğrenildi. 21 yaşında, 1.93 boyundaki Ganalı golcü ise Galatasaray’la her konuda anlaştı ve kulübüne transfer için baskı yapıyor. Sarı-Kırmızılılar, transfer gerçekleşirse, Tetteh’in patlama yapacağını düşünüyor.