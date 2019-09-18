Sarı-Kırmızılılar devler liginde!

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı. Belçika’nın Club Brugge kendi evinde Galatasaray'ı ağırlıyor. Galatasaray, Club Brugge’u yenerse Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almış olacak.

Jan Breydelstadion’daki karşılaşma TSİ 19.55’te başladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetiyor. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yapıyor.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 7. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli atakla temsilcimize zor anlar yaşattı. Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Galatasaray maçın 15 dakikalık bölümünde uzaktan şutlarla rakip kaleyi denedi. 13. dakikada Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti. 14'te de bu kez Lemina ceza sahası dışından bir şut çekti. Top savunmaya çarpıp kaleci Mignolet'nin kucağında kaldı.

18. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli bir şekilde geldi. Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

Babel şansını uzaktan denedi

Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde Lemina'nın kaptığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Galatasaray'da Babel ceza sahasının dışından uzak köşeye doğru bir şut denedi. Top yandan auta gitti.

Ayrıntılar geliyor...

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Club Brugge - Galatasaray ilk 11'ler

Galatasaray'ın ilk 11'i: Muslera, Mariano, Luyindama, Marcao, Nagatomo, Seri, Nzonzi, Lemina, Babel, Feghouli, Falcao

Club Brugge'un ilk 11'i: Mignolet, Mata, Mitrovic, Deli, Ricca, Rits, Vormer, Vanaken, Bonaventure, Okereke, Diatta