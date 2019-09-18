Sarı-Kırmızılılar devler liginde! Gol sesi çıkmadı!

Sarı-Kırmızılılar, UEFA Şampiyonlar Ligi mücadelesine Belçika deplasmanında başladı. Belçika’nın Club Brugge kendi evinde Galatasaray'ı ağırladı. Galatasaray, Club Brugge’u yenmesi halinde Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetini almış olacaktı. Maç 0-0 beraberlikle sona erdi.

Jan Breydelstadion’daki karşılaşma TSİ 19.55’te başladı. Karşılaşmayı Sloven hakem Slavko Vincic yönetti. Vincic’in yardımcılıklarını Tomaz Klancnik ve Andraz Kovacic yaptı.

MAÇTAN DAKİKALAR

Henüz 7. dakikada ev sahibi ekip tehlikeli atakla temsilcimize zor anlar yaşattı. Vormer'in sağ kanattan yaptığı ortaya uzak köşede bomboş bir şekilde yükselen Bonaventure'nin kafa vuruşu yandan az farkla auta gitti.

Galatasaray maçın 15 dakikalık bölümünde uzaktan şutlarla rakip kaleyi denedi. 13. dakikada Falcao'nun ceza sahasının dışından çektiği şut farklı şekilde auta gitti. 14'te de bu kez Lemina ceza sahası dışından bir şut çekti. Top savunmaya çarpıp kaleci Mignolet'nin kucağında kaldı.

18. dakikada ev sahibi ekip yine tehlikeli bir şekilde geldi. Vormer'in kullandığı serbest vuruşta ceza sahasında iyi yükselen Mitrovic'in kafa vuruşu üstten az farkla auta gitti.

Maçta dakikalar 19'u gösterdiğinde Lemina'nın kaptığı topla hızlı hücum fırsatı yakalayan Galatasaray'da Babel ceza sahasının dışından uzak köşeye doğru bir şut denedi. Top yandan auta gitti.

29. dakikada Bonaventure'nin sağ kanattan yaptığı ortasına uzak direkte bomboş bir şekilde Vanaken hareketlendi. Ama top ayağına oturmadı.

31. dakikada Galatasaray Babel ile gole çok yaklaştı. Ancak Hollandalı yıldız Mignolet'i geçemedi. Clinton Mata'nın bireysel hatasının ardından kaleciyle karşı karşıya kalan Babel'in vuruşu Mignolet'den döndü.

Mücadelenin 34. dakikasın Brugge yine gole yaklaşan taraf oldu. Sahasından hızlı çıkan Belçika ekibi direği geçemedi. Sol kanat bek Ricca, seken topu önünde buldu. Ceza sahasının sol çaprazından yaptığı vuruş üst direkten auta gitti.

Maçta dakikalar 42'yi gösterdiğinde Brugge yine Galatasaray savunması arkasına yaptığı koşuda uygun pozisyonu buldu. Bir uzun pasla savunma arkasına sızan Bonaventure'nin uzak köşeye doğru yaptığı plase vuruş yandan auta gitti.

Karşılaşmada başka gol pozisyonu olmadı ve ilk yarı golsüz eşitlikle sona erdi.

48. dakikada Feghouli'nin sağ kanattan yerden ortaladığı topu Babel ceza yayı üzerinde düzgün kontrol edemeyince şut açısını kaybetti.

Mücadelenin 51. dakikasında Brugge'ün açık alanda buldukları fırsatlar temsilcimizin kalesinde büyük tehlike yarattı. Vanaken'in savunma arkasına attığı pasına hareketlenen Bonaventure'nin vuruşunu kaleci Muslera kurtardı.

Brugge'dan bir tehlikeli atak daha geldi. Ancak kaleci Muslera yine gole izin vermeyen isim oldu. Brugge'ün kullandığı köşe vuruşunda geriden hareketli gelen Bonaventure'nin kafa vuruşunu Uruguaylı kaleci harika bir refleksle çeldi.

Maçın ilk sarı kartı 56. dakikada Galatasaray'dan Lemina'ya çıktı.

Mücadelenin 60. dakikasında Galatasaray ilk oyuncu değişikliğini gerçekleştirdi. Lemina yerine oyuna giren isim Emre Mor oldu.

Oyuncu değişikliğinin hemen ardından Galatasaray Feghouli ile bir şans yakaladı. 61. dakikada Seri'nin topuk pasıyla ceza yayı üzerinden şut açısı yakalayan Feghouli'nin vuruşu üst direği sıyırıp auta gitti.

65. dakikada Brugge maçın başından beri savunma arkasına yaptığı koşulara devam etti. Luyindama'nın arkasına sızan Openda'nın vuruşu auta gitti.

Karşılaşmanın 73. dakikasında gerilimli anlar yaşandı. Nzonzi ile Openda bir poziyon sonrası tartıştılar. Hakem iki futbolcuyu da yanına çağırdı ve sarı kart gösterdi.

Club Brugge'de Mbaye Diagne, 73. dakikada Bonaventure'nin yerine oyuna girdi.

78'de Feghouli'nin sağ kanattan yaptığı orta Ricca'dan döndü. Feghouli rakibinin topa eliyle dokunduğunu belirtse de hakem oralı olmadı.

Karşılaşmanın 80. dakikasında Brugge'ün kaptanı Vormer yoğun itirazda bulununca hakem tarafından sarı kartla cezalandırıldı.

Karşılaşmanın 82. dakikasında Galatasaray gole çok yaklaştı. Kazanılan serbest vuruşu sağ kanattan Feghouli kullandı. Ceza sahasına yapılan ortayı Brugge savunması uzaklaştırdı. Topu ceza sahası dışında kontrol eden Nagatomo'nun şutu az farkala yandan auta gitti.

86. dakikada Brugge oyuncu değişikliği gerçekleştirdi. Rits yerine oyuna giren isim Balanta oldu.

88. dakikada Club Brugge futbolcuları, Marcao'nun elle oynama gerekçesiyle penaltı itirazında bulundu. VAR pozisyonu inceledi ve hakem devam kararı verdi.

Galatasaray 2. oyuncu değiğişikliğini 90. dakikada gerçekleştirdi. Mariano yerine oyuna giren isim Şener Özbayraklı oldu.

90+1. dakikada Galatasaray Falcao ile gole yaklaştı. Kornerde Falcao ön direğe koştu ve kafa vuruşunu yaptı. Ancak top yan ağlarda kaldı.

90+3. dakikada Fatih Terim oyuna son hamlesini gerçekleştirdi. Seri yerine oyuna giren isim Donk oldu.

Oyuna henüz giren Donk 90+4'te rakibine yaptığı sert hareket sonrası sarı kart gördü.

Mücadele sona erdi ve UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu ilk hafta maçında Galatasaray deplasmanda Club Brugge ile 0-0 berabere kaldı. Aslan Devler Ligi'ne bir puanla başladı.