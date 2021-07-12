Yunanistan'da skandal uygulama! Galatasaray yönetimi Türkiye'ye dönüş kararı aldı

Son dakika haberi... Galatasaray, Olympiakos maçı için Atina'ya gitti. Yunan yetkililerim sarı kırmızılı ekipten yeni PCR testleri istemesi ve 2 saat havalimanında bekletmesi sebebiyle İstanbul'a dönüş işlemlerini başlattı.

GALATASARAY SPOR KULÜBÜ'NDEN YUNANİSTAN'IN SKANDAL UYGULAMASINA TEPKİ

Galatasaray Kulübü'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Dostluk havasında bir hazırlık maçı oynamak için gittiğimiz Atina'da, bugün yaşanan olayla birlikte bir Türk takımına karşı net bir ayrımcılık yapılmıştır. Türkiye ve Yunanistan arasındaki mutat diplomatik uygulama dışına çıkılarak zaten uluslararası alanda 72 saat geçerli PCR testleri kabul edilmemiş, yeni test istenmiş, teknik direktörümüz Sayın Fatih Terim ve bazı oyuncularımızın test için yapıcı davranmaları ve ilgili işlemleri yapmalarına rağmen son derece yakışıksız, hatta küstahça bir üslupla davranılmış, çıkarılan zorluklar artarak devam etmiştir. Yunan gümrük personeli ve emniyet güçlerinin bu tavır, uygulama ve davranışını asla kabul etmiyoruz.

Türk bayrağını büyük gururla formasında taşıyan, Avrupa'da Türkiye'yi defalarca temsil eden Galatasaray, ilk kez böyle bir saygısızlığa maruz kalmıştır.

Yönetim Kurulu olarak, hocamızla yaptığımız değerlendirmeler sonucunda takımımızın derhal geri dönmesi kararını almış bulunuyoruz. Yapılan bu insan haklarına aykırı muamele için Yunan makam ve yetkililerinden ülkemiz adına özür bekliyoruz.

Bu süre zarfında olayın ilk anından itibaren bizleri yalnız bırakmayan, kafilemizle irtibatta olan, sorunu dostane ve diplomatik yollarla çözmeye çalışan, başta Dışişleri Bakanlığımız olmak üzere, tüm Türkiye Cumhuriyeti Devlet Kurum ve yetkililerine teşekkür ediyoruz.

Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

BAKAN KASAPOĞLU'NDAN YUNANİSTAN'IN SKANDAL UYGULAMASINA DAİR AÇIKLAMA

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Mehmet Kasapoğlu, Yunanistan'ın skandal uygulamasına ilişkin mesajında şu ifadelere yer verdi:

"Hazırlık maçı için Yunanistan’a giden Galatasaray Spor Kulübü’müzün karşılaştığı tutum üzerine kulüp başkanı Burak Elmas ve Fatih Hoca ile telefonda görüşerek yanlarında olduğumuzu ifade ettim. Bu ilkel tavrı şiddetle kınıyorum."

TFF'DEN KONUYA İLİŞKİN FLAŞ AÇIKLAMA

Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), Galatasaray'ın Yunanistan'da yaşadığı davranışlar nedeniyle bir açıklama yayınlayarak, Galatasaray'ın yanında olduklarını belirtti.

TFF'den yapılan açıklamada, "Olympiakos ile oynayacağı hazırlık maçı için Yunanistan'a giden Galatasaray kafilesinin istenen tüm prosedürleri yerine getirmesine rağmen Atina'ya indikten sonra karşılaştığı davranışlar kabul edilemez. Yunan makamlarının sporun ruhuna yakışmayan bu tutumunu kınıyor, Galatasaray Spor Kulübümüzün yanında olduğumuzu belirtiyoruz" ifadelerine yer verildi.