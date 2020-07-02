Sarı-Kırmızılılarda Henry Onyekuru şoku!
Galatasaray'da Henry Onyekuru, Monaco'nun izin vermemesi nedeniyle Trabzonspor ve kalan maçlarda oynayamayacak.
Süper lig'in 30'uncu haftasında Galatasaray kendi evinde Trabzonspo'u ağırlayacak.
Zorlu maç öncesinde Sarı-Kırmızılı takımda Onyekuru şoku yaşanıyor. Onyekuru, Monaco'nun izin vermemesi nedeniyle Trabzonspor ve kalan maçlarda oynayamayacak.
Galatasaray'ın devre arasında yarım sezon kiralık olarak kadrosuna kattığı Nijeryalı futbolcudan kötü haber geldi.
Onyekuru'nun bonservisini elinde bulunduran Monaco, Galatasaray'ın kalan maçlarında oynamasına izin vemedi.
Ligin 30'uncu haftasında Galatasaray sahasında Trabzonspor'u ağırlayacak.
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