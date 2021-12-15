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  3. Sarı kod tedbirleri beraberinde getirdi! Deniz yolu tercih edenlerin dikkatine! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Sarı kod tedbirleri beraberinde getirdi! Deniz yolu tercih edenlerin dikkatine! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Olumsuz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu.

Sarı kod tedbirleri beraberinde getirdi! Deniz yolu tercih edenlerin dikkatine! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Son günlerde etkisinde artış gösteren sağanak yağmur deniz yolunu da etkiledi. Geçtiğimiz gün İstanbul dahil 9 il için 'Sarı Kodlu' uyarıda bulunan meteoroloji, İDO ve BUDO seferlerinde değişikliğe gidilmesine neden oldu. Yüksek dalgalanma ve lodos tehlikesinin önüne geçilebilmek için İDO ve BUDO'nun bazı seferlerinin iptal edildiği duyuruldu. 

Sarı kod tedbirleri beraberinde getirdi! Deniz yolu tercih edenlerin dikkatine! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

İDO VE BUDO İPTAL OLAN SEFERLER

İstanbul Deniz Otobüslerinin (İDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.15 Yalova-Yenikapı, saat 07.46 Bandırma-Yenikapı-Kadıköy, 08.30 Bursa-Armutlu-Armutlu Tatil Köyü-Yenikapı-Kadıköy, 19.01 Kadıköy-Yenikapı-Bandırma seferleri gerçekleştirilemeyecek.

Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, saat 07.00'deki Bursa (Mudanya) -İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 08.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), 09.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci), saat 09.30'daki Bursa (Mudanya) - Armutlu (İhlas),10.00'daki Armutlu (İhlas) - İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30 tarihindeki İstanbul (Eminönü/Sirkeci) - Bursa (Mudanya) seferleri, olumsuz hava koşulları nedeniyle gerçekleştirilemeyecek.

Sarı kod tedbirleri beraberinde getirdi! Deniz yolu tercih edenlerin dikkatine! İDO ve BUDO seferleri iptal edildi

Büşra Mercimek
Eğitim Editörü
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