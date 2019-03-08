Sarı Konak Kadın Kooperatifi’nin açılışı gerçekleştirildi

Kastamonu Belediyesi tarafından Kastamonulu kadınların üretimde yer alması için kurulan Sarı Konak Kadın Kooperatifi'nin hizmet binasının açılışı gerçekleştirildi.

Akmescit Mahallesinde Kastamonulu kadınların üretimde yer alması için kurulan Sarı Konak Kadın Kooperatifi'nin açılışı, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nde Kastamonu Belediye Başkanı Tahsin Babaş tarafından açıldı.

Çok sayıda kadının katıldığı açılış töreninde konuşan Kastamonu Belediye Başkanı ve AK Parti Belediye Başkan Adayı Tahsin Babaş, Sarı Konak Kadın Kooperatifi'ni ciddi manada önemsediklerini belirterek, "Bu kooperatifi kurmaktaki amacımız kadınlarımızı üretime dahil etmek, ürettiği ürünleri en iyi şekilde değerlendirebilmektir. Asıl amacımız ve hedefimiz budur. Bu yüzden kooperatif adı altında bir birliktelik oluşturduk. Kastamonu'da kadınlarımızın üye olabildiği bir kooperatif kuruldu. Bu üyeliklerde inşallah önümüzdeki aylarda da devam ettirilecek. Çünkü Kastamonu'da turizm alt yapısını gerçekten hep birlikte gerçekleştirmemiz lazım. Özellikle kültürel mirasın en yoğun olduğu illerden birisi de bu görmüş olduğunuz Kastamonu'dur. Burada Kale altı, İnci Tepesi ve Seyrangah altının tamamı kültürel mirasın en güzel miraslarını taşıyor. Bizimde bunu değerlendirmemiz gerekiyor. Bunları geleceği taşımamız gerekiyor. Bu yüzden birlik ve beraberlik içerisinde hanımlarımızın da dahil olduğu çalışmalarımızı aralıksız sürdürüyoruz" dedi.

Şu anda kooperatife 100 kadın girişimcinin üye olduğunu açıklayan Başkan Babaş, "Bu yüzden Kastamonu sınırları içerisinde ilçelerimizde dahil kooperatifimize üye olmanızı bekliyoruz. Çünkü ciddi çalışmalar yapacağız burada, bu sayede hem ilimiz hem kadınlarımız hem ailelerimiz hem de ülkemiz kazanacak. Ekonomimiz canlanacak. Bu nedenle yaptığınız bu çalışmaları her yerde takip etmeniz gerekiyor" diye konuştu.

Sarı Konak'ta ilk olarak Kastamonu'nun portalını oluşturacaklarını söyleyen Başkan Babaş, "Bakanlımız ile "Sen Üret Pazarın Devlet Olsun" projesi kapsamında bir ortaklık kuracağız. Yani buradaki üyelerimizin ürünlerini direkt Devlet Malzeme Ofisinde satma imkanı doğacak. Tabii ki bu kadınlar kooperatifimizde sadece kendi ürettikleri değil, Kastamonu'nun çeşitli yerlerinde oluşturulacak şubeler sayesinde ürünlerin satışı yapılacak. En az 4-5 yerde şubemiz olacak. Buralarda üye hanımlarımızın ürünlerinin satışı yapılacak. Yine büyükşehirlerde özellikle Ankara, İstanbul, Bursa, İzmir gibi şehirlerde arastalarda ürünlerimizi bundan sonra görebileceksiniz. Amacımız burada üretmek, ürettiğimizi de satmak. Üretici ve girişimci kadınlarımızı buralara dahil ederek yine inovasyon halinde sunabilmek. Bunları yaparken Kastamonu Belediyesi olarak bizlerde, her zaman kooperatifimizin yanında olacağız" şeklinde konuştu.

Konuşmasının ardından Başkan Babaş, eşi Nezahat Babaş, kooperatif üyeleri ile kadınların katılımıyla açılış kurdelesini kesti.

Kaynak: İHA