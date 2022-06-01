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  3. Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Fenerbahçe'nin anlaşmaya vardığı Portekizli teknik direktör Jorge Jesus gece saatlerinde İstanbul'a geldi.

Süper Lig'de sezonu 2.sırada tamamlayan ve teknik direktör İsmail Kartal'ın sözleşmesinin sona ermesinin ardından teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe yeni hocasına kavuştu.

Sarı lacivertli yönetim Portekizli teknik adam Jorge Jesus ile anlaşma sağladı. Başarılı teknik direktör, dün Portekiz'den kalkan özel uçakla Türkiye'ye hareket etti. 

Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi

Portekizli hocaya İstanbul seyahatinde Yönetim Kurulu Üyeleri Selahattin Baki ve Can Gebetaş eşlik etti. Jesus'u taşıyan uçak gece saatlerinde İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'na inerken başarılı hocayı burada Genel Sekreter Burak Çağlan Kızılhan ile Yöneticileri Sertaç Komsuoğlu ve İlker Dinçay karşıladı.

Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi

HELİKOPTERLE OTELE GEÇTİ

Uçaktan inen Jesus, helikopterle konaklayacağı otele geçti. Sarı lacivertli kulüpten yapılan açıklamaya göre Portekizli isimle görüşmeler, İstanbul’da devam edecek.

Sarı lacivertlilerin bekleyişi son buldu! Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Jorge Jesus İstanbul'a geldi

TARAFTAR JESUS'UN GELMESİNİ BEKLEDİ

Öte yandan çok sayıda taraftar da başarılı hocayı karşılamak için geç saatlere kadar bekledi. 

 

Tayfun Altuntaş
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