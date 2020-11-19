Sarı Mikrofon 'mavi tık' kurbanı oldu!

Sosyal medya platformunda geniş bir kitleye sahip olan Sarı Mikrofon kurucusu Özkan Bozkurt, instagram hesabında sahip olamadığı 'mavi tık' sembolü için dolandırıcılar için kandırılarak 1200 TL'sinden oldu. Para gönderdiği kişiye bir daha ulaşamayan Bozkurt, yaşadıklarını kameralara anlattı.