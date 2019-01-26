Sarı Yelekliler 11’inci kez sokakta

PARİS (İHA) – Fransa'da Sarı Yelekliler 11'inci kez sokağa çıktı. Ülke genelinde gösteriler düzenleyen eylemciler gece "Sarı Gece" adı altında eylemlerine devam ediyor.

Fransa'da akaryakıta gelen zam sonrası başlayan ve daha sonra Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifası talebinde bulunan Sarı Yelekliler gösterilerine 11'inci haftasında devam ediyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamaya göre ülke genelinde protestoya 69 bin kişi katıldı. Paris'in sembolü Champs-Elysees Caddesi'nde toplanan binlerce "Sarı Yelekli" Bastille Meydanı'na yürüyüşe geçti.

Evreux kentinde düzenlenen eylemde göstericiler birkaç aracı ateşe verdi. Şiddete başvuran eylemcilere polis göz yaşartıcı gaz ve plastik mermiyle müdahale etti. Polisin eylemcilere müdahale biçimi ülkede tartışmalara yol açtı. Eylemciler, plastik mermi kullanılmasını kınarken İçişleri Bakanı Christophe Castaner destek vererek polislerin üzerine yaya kamerası yerleştirdi. Eylemin önde gelen isimlerinden Jerome Rodrigez'in polisler tarafından yaralandığı ve bir gözünü kaybettiği bildirildi. Emniyet Müdürlüğü başkent Paris'te 52 kişinin sorguya çağrıldığını açıkladı.

"Sarı Gece"

"Sarı Yeleklikler" görüşlerinden vazgeçmeyerek protestoları gecede devam ettirmeye karar verdi. "Sarı gece" ismi verilen gece eyleminde eylemciler Cumhuriyet Meydanı'nda toplanmaya başladı. Çevik kuvvet biriminde bir polis ise "Sarı Gece" endişesini dile getirerek, "Gece şiddetin oluşmasını kolaylaştırır çünkü kişilerin kimliklerinin belirlemesini zorlaştırır" dedi.

Pazar günü ise Sarı Yeleklilerin eylemlerine tepki amacıyla "Kırmızı Fularlılar" isimli eylemciler sokağa çıkacak. Kırmızı Fularlılar, Sarı Yeleklilerin eylemleri sırasında yaşanan şiddet olaylarını protesto edecek.

Kaynak: İHA