Sarı Yelekliler 14’üncü kez sokaklarda

Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un ekonomi politikalarından dolayı 17 Kasım 2018'de başlatılan, Macron ve iktidar karşıtı Sarı Yeleklilerin başlattığı eylemler sürüyor. Sarı Yelekliler 14'üncü kez ülkenin çeşitli kentlerinde sokağa çıktı. Birçok vatandaşın, polis ile Sarı Yelekliler çatışmasını piknik yaparak izlemesi dikkat çekti.

Hükumetin ekonomi politikalarına karşı başlatılan ve Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron'un istifasının talebine kadar uzanan Sarı Yeleklilerin gösterileri devam ediyor. Sarı Yelekliler, eylemlerinin 14'üncü haftasında başkent Paris'in caddelerinde gösterilerini sürdürdüler. Sarı Yeleklilerin hedefinde Milli Meclisin kapısına dayanmak istediklerini bilen polis, Meclise ulaşım yollarını çelik perdelerle kapattı. Akşamüzeri Cumhuriyet Meydanı'ndaki buluşmalarını engelleyen polis, Sen Nehri üzerindeki köprüleri de kapattı. Başkentin birden çok metro istasyonu da hizmet dışı kaldı.

Şiddet olayları tekrar yükseldi

Sabah Champs-Elysees Caddesi'nde buluşan Sarı Yelekliler, başkentin belli başlı büyük bulvar ve caddelerinde yürüyerek, Meclise yakın Napolyon Anıt Mezarı'nın bulunduğu Invalides Meydanı'nda toplandılar. Invalides Meydanı'ndan Champs-Elysees Caddesi'ne yürümek isteyen Sarı Yelekliler ile polis arasında sık sık arbede yaşandı, polis göz yaşartıcı gaz kullandı. Olaysız geçmesi beklenilen Sarı Yeleklilerin eyleminde şiddet olayları ilk haftalardaki gibi yükseldi. Birçok vatandaşın piknik yaparak polisin, göstericilere şiddetle müdahale etmesini izlemesi de dikkat çekti.

Paris Emniyet Müdürlüğü, başkentteki gösterilere katılanların sayısını 3 bin dolayında verirken, Sarı Yelekliler katılımcıların 12 bin kişi olduğunu açıkladı.

Kaynak: İHA