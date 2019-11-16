Sarı Yelekliler yeniden ortaya çıktı
17 Kasım 2018 tarihinde Fransa'nın başkenti Paris'te akaryakıt zamlarına tepki olarak ortaya çıkan 'Sarı Yelekliler' eylemlerinin birinci yılında yeniden ortaya çıktılar. Eylemciler başkent Paris olmak üzere ülkenin çeşitleri noktalarında bir araya geldi. Polis de eylemcilere müdahalede bulundu.
Fransa'da 17 Kasım 2018'de akaryakıt fiyatlarına yönelik zamların eleştirilmesiyle başlayan ve sonrasında Fransa Cumhurbaşkanı Emmnual Macron'un politikaları ve hükümet politikalarının protesto edilmesiyle devam eden sarı yelekliler eylemleri, başlangıcından neredeyse bir yıl sonra Fransa'da etkisini sürdürüyor.
Eylemlerin birinci yıl dönümünde protestocuların yeniden sokaklarda toplandığı ve polisle karşı karşıya geldiği görülürken, sosyal medyaya yansıyan görüntülerde polisin protestoculara biber gazıyla müdahale ettiği belirtildi.
Etiketler : akaryakıt, zam, sarı yelekliler, paris
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