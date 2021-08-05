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Sarıca isminin anlamı nedir, Sarıca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Sarıca isminin anlamı; Sarıyı andıran, sarıya yakın demektir. Bu içeriğimizde Sarıca isminin özellikleri, isim analizi, kader sayısı, Sarıca isminin Kuran’da geçip geçmediği,  isminin kökeni, cinsiyeti, harf sayısı ve rengi gibi bir çok araştırmayı sizler için yayınlıyoruz.

Sarıca isminin anlamı nedir, Sarıca ne demektir? Kuranda geçiyor mu?

Yeni doğacak olan bebeklerine isim bulma arayışı ve heyecanı içerisinde olan anne ve babalar Sarıca isminin anlamını, özelliklerinin yanı sıra, "Sarıca ismi ne demek, Sarıca ismi Kuranda geçiyor mu?" sorularının cevabını merak ediyor. 

Öte yandan uzmanlar, isimlerin çocuğun kişiliklerini ve ilerleyen yıllardaki tavır ve tutumlarını etkilediğini belirtiyor ve anne babaları uyarıyor. Bu sebeple isim seçerken anlamlarına oldukça dikkat etmek araştırmak önem arz ediyor. Bu içerikte Sarıca isminin anlamı ve isim özelliklerini tek içerikte bulabilirsiniz.

Sarıca İsminin anlamı nedir? TDK Sarıca anlamı:

TDK'de Sarıca isminin anlamı sarıyı andıran, sarıya yakın demektir.

Sarıca İsmi Kuranda geçiyor mu?

Sarıca ismi Kuran'da geçmemektedir.

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Sarıca isminin kökeni:

Sarıca ismi Türkçe kökenli bir isimdir. Türkiye'de Sarıca ismini kullanan 28 kişi bulunmaktadır.

Sarıca isminin cinsiyeti:

Erkek ismi olarak kullanılmaktadır.

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Sarıca isminin rengi:

Gümüşi

Sarıca ismindeki harf sayısı:

İçerisinde toplam 6 harf bulunmaktadır.

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Sarıca isminin Harf Analizi Nedir ?

Sarıca ismi 6 harften oluşmaktadır ve harf analizi sonuçları aşağıda gösterilmiştir.

S : Güçlü/üretken, hayalci, sevilen

A : Öncü, lider, mantıklı

R : Akıllı, lider, sert

I : Duygusal, sezgisel, sanatçı

C : Canlı, arkadaş canlısı

A : Öncü, lider, mantıklı

Sarıca isminin Numerolojisi Kaçtır?

Sarıca ismi 6 harften oluşmakta olup numeroloji sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 22

A: 1

R: 21

I: 11

C: 3

A: 1

= 59 Sarıca İsminin Numeroloji Toplamı 59’dir.

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Sarıca isminin Kader Sayısı ve Özellikleri

Sarıca ismi 6 harften oluşmakta olup kader sayısı ve kader sayısı sonucunda Sarıca isminin analiz sonucu aşağıda gösterilmiştir.

S: 1A: 1R: 9I: 9C: 3A: 1 = 24

2 4 = 6 Kader sayısıdır

Sarıca isminin 6 kader sayısına göre kişilik özellikleri

6 – Tam bir aşk adamı olduğu kadar bir o kadar da kıskanç bir yapısı vardır. Her şeye karışsa da asla sorumluluklarından ödün vermez. Sevdiği kişiye daima anlayışlı bir şekilde davranır ve onun için her şeyi yapar. Güvenilir, koruyucu ve sağlam bir karaktere sahip olması sebebi ile sevdikleri için her türlü fedakarlığa hazırdır. Mutlu ve sıcak bir kişiliğe sahiptir. Kötümserliğin ve ihmalkarlığın yanından bile geçmemiştir. Daima iyimser davranmaya ve bulunduğu ortamdaki olumsuzlukları ortadan kaldırmaya çalışır.

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