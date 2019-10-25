Sarıçam Türk Tekstil Vakfı MTAL’nin projesi kabul edildi

Sarıçam Türk Tekstil Vakfı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi (MTAL) tarafından hazırlanan 2018 yılı Erasmus+ Ana Eylem 1-Bireylerin Öğrenme Hareketliliği Okul Eğitimi Personel Hareketliliği faaliyeti kapsamında sunulan proje teklifi Avrupa Birliği Eğitim ve Gençlik Programları Merkezi Başkanlığı tarafından değerlendirmeye değer bulundu.

Hazırlanan proje Türkiye Ulusal Ajansı tarafından 19.040 Euro hibe ile desteklenecek. "Hayata Engel Yok, Mesleğim Geleceğimdir" isimli proje kapsamında 7 öğretmen Avusturya'da 7 öğretmen de Macaristan'da iş başı eğitime katıldılar.

Sarıçam Türk Tekstil Vakfı MTAL Okul Müdürü Cengiz Bilen, "Okulumuz AB projesi uygulayarak önemli bir başarı ve kazanım elde etimiştir. Avusturya ve Macaristan'da 14 öğretmenimiz günlük 4 saatlik 5 gün boyunca işbaşı gözlem ve eğitim çalışması yapmışlardır. Ayrıca günlük 2 saatlik de yönetimsel anlamda yapılan çalışmalarla ilgili program almışlardır. İşbaşı gözlem yapan öğretmenlerimiz eğitimlerini başarı ile tamamlayarak sertifikalarını almışlardır. Öğretmenlerimiz işbaşı gözlem yanı sıra kültürel ve sosyal aktivitelere de katılmışlardır" dedi.

Eğitime gönül vermiş öğretmenler olarak sorumlulukların farkında olduklarını söyleyen Bilen, "Okulumuzda bu konuda da en iyi mesleki eğitimini bu özel çocuklarımıza Avrupa standartlarında vermek istedik. Projemizle Avusturya ve Macaristan'da profesyonel anlamda kaynaştırma eğitimi veren okulda işbaşı eğitim ve gözlem yapılmıştır. Projemizle Kültür dersi öğretmenlerimizin yanında özellikle atölye ve meslek dersleri öğretmenlerimizde kendi alanlarında kaynaştırma uygulaması konusunda bilgi alması sağlandı. Bu edinilen bilgi ve tecrübeler öğrencilerimizle ve okulumuz öğretmenleri ile paylaşılacaktır" diye konuştu.

Kaynak: İHA