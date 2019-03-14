Sarıeroğlu, kadın girişimcilerle buluştu

TEKİRDAĞ (AA) - AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, "Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz." dedi.

Sarıeroğlu, Tekirdağ'ın Süleymanpaşa ilçesinde kadın girişimcilerle bir araya geldi.

Ticaret Sanayi Odası'nda düzenlenen toplantıda konuşan Sarıeroğlu, Tekirdağ'ın 31 Mart'tan sonra AK Parti belediyeciliğiyle tanışması için adayların çalıştığını söyledi.

Tekirdağ'da kadın girişimcilerle bir arada olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getiren Sarıeroğlu, "Gittiğimiz illerde kadın sivil toplum kuruluşu temsilcilerimizle kadın girişimcilerle bir araya gelmeye önem veriyoruz. Kadınlar mutlu olursa şehirlerin ve Türkiye'nin mutlu olacağına inanıyoruz. Kadınlar güçlü olursa şehirlerin ve Türkiye'nin daha güçlü olacağına inanıyoruz. Güçlü bir kadın hareketi olan partinin temsilcileriyiz. Gittikçe de sayılarımızı artırıyoruz." diye konuştu.

Jülide Sarıeroğlu, kadınların siyasette söz sahibi olmaya devam ettiğini anlatarak, şunları kaydetti:

"Kadın milletvekili ve meclis üyeliklerimizde ciddi artışları AK Parti olarak, Cumhur İttifakı olarak sağladık. Önümüzdeki dönemlerde kadın başkan sayımızın da yüksek olmasını temenni ediyoruz. Önümüzdeki dönemlerde daha da güçlenerek hanımlar olarak yolumuza devam edeceğiz. İş kadınlarımız istihdam sağlıyor. Üretime, büyümeye katma değer sağlayan kadınlarsınız."

- "Türkiye'yi 17 yılda 3 kat büyütmüş durumdayız"

Genel Başkan Yardımcısı Sarıeroğlu, AK Parti olarak 17 yılda daha fazla girişimci kadının yetişmesi, iş dünyası içinde yer bulması için çok güçlü adımlar attıklarını dile getirerek, konuşmasını şöyle sürdürüd:

"Tekirdağ'da da İŞKUR tarafından verilen girişimcilik eğitimlerinden 12 bin kişiye yakın faydalanan olmuş. Bunun 6 bini kadınlardan oluşuyor. Kadınlar istekli. Biz de kendine güvenen, 'Ben de varım.' diyen kadınların ihtiyaçlarına karşılık gelecek politikalar üretiyoruz.

Türkiye'nin tek kanatlı uçamayacağına inanmıyoruz. Kadınlar ve erkekler hep birlikte ülkemizi geleceğe, güçlü adımlarla götürebiliriz. Çok şükür Türkiye'yi 17 yılda 3 kat büyütmüş durumdayız. Her alanda güçlü çalışmalar gerçekleştirdik. Kadınlarla ilgili konularda yaptığımız çalışmalar politikalarımızın odağında yer aldı."

- "Tekirdağ AK belediyecilikle tanışacak"

Bütün şehirlerin AK Parti belediyeciliğiyle tanışması gerektiğini belirten Sarıeroğlu, "Şimdi yerel seçim arifesindeyiz. Bu bağlamda bizim için önemli olan kadın dostu, çocuk dostu, aile dostu belediyecilik hizmetleri. AK Parti belediyeciliğinin 17 yıldır artık tescillendiğini düşünüyoruz. Tekirdağ bugüne kadar bununla buluşmuş olmasa da bu seçimde tanışacak inşallah." ifadelerini kullandı.

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Jülide Sarıeroğlu, toplantının ardından Hüseyin Pehlivan Caddesi'nde esnafı ziyaret etti.

Kaynak: AA