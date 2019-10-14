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  3. Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Muğla'nın Ortaca ilçesinde bir balıkçı tarafından yakalanan 42 kiloluk Akya balığı vatandaşların ilgi odağı oldu.

Yaklaşık 20 yıldır balıkçılık yapan Ortacalı Minür Akkuş, Sarıgerme açıklarında avlanırken oltasına 42 kilo ağırlığında Akya balığı takıldı. Akkuş, uzun uğraşlar sonucu oltasına takılan balığı tekneye çekti. Teknede bulunanlar da balıkla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Balıkçı Minür Akkuş; "20 yıldır amatör balıkçılık yapıyorum. Balığı yakalarken ki duygularım anlatılmaz. Çok heyecanlıydım. Balığı çıkarmak için bir saatin üzerinde uğraştığım. Sicim parmağımı kesti. Kaçıracağımdan korktum." dedi.

Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Sarıgerme’de 42 kiloluk Akya balığı görenleri şaşırttı

Kaynak: İHA

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