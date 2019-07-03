Sarıgöl’de Halk Eğitim Müdürlüğünde yeni kurs dönemi

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından ilk ve ortaokul öğrencilerinin yaz aylarını verimli geçirmesi amacıyla 9 farklı alanda kurs açtı.

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde İlçe Halk Eğitim Müdürlüğü tarafından yeni kurs dönemi başladı. İlk ve ortaokul öğrencilerinin yaz aylarını verimli geçirmesi için gelen talepler doğrultusunda kurslar açtıklarını söyleyen Sarıgöl İlçe Halk Eğitim Müdürü Hasan Oruç "Açmış olduğumuz kurslar iki ay sürelidir. Amacımız öğrencilerimizin kaliteli zaman geçirmelerini sağlamak. Halk Eğitim Merkezimiz yıl içinde yetişkinlere yönelik kurslar açtı. Yaz döneminde ağırlıklı olarak ilkokul ve ortaokul öğrencilerimize kurslar açıldı. Halk eğitim olarak vatandaşlarımızın talepleri doğrultusunda istenildiği yerde kurslar açarak yetişkinlerin eğitimine sağlamaktır. Talepler gelince uzman kişilerden kurslar verilmekte vatandaşlarımıza belgeleri verilmekte. Yaz aylarında ise çocuklarımızın boş zamanlarını daha iyi geçirmelerini ve bir şeyler öğrenmelerini sağlamaktayız" dedi.

Kaynak: İHA