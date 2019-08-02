Sarıgöl’de ’Sağlıklı bayram’ uyarısı

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürlüğü ekipleri yaklaşan Kurban Bayramı nedeniyle Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarında kurbanlık alacaklara uyarılarda bulundu.

Ege Bölgesinin en büyük canlı hayvan pazarına sahip olan ve cuma günleri kurulan Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarı adeta büyükbaş ve küçükbaş hayvan akınına uğruyor. Kurban Bayramına günler kala pazar yerine giden Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik ve ekibi, "Kist Hidatik" hastalığını dikkat çekmek için canlı hayvanların bulundukları padoklara ve kahvehanelere pankartlar asıp vatandaşlara da el broşürleri dağıtarak uyarılarda bulundu.

"Bayramınız sağlıklı olsun"

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik, özellikle Kurban Bayramının sıcak günlere denk geldiğini belirterek, "Kist Hidatik hastalığının olmaması için kesilen hayvanları sakatatlarının derin çukurlara gömülmesi çok önemlidir. Kistli sakatatları kesinlikle köpeklere yedirmeyin mutlaka derin çukurla gömülmelidir." dedi.

Sarıgöl İlçe Sağlık Müdürü Dr. Cenk Uğur Çelik yaptığı açıklamada Kist Hidatik hastalığından korunma yollarını da şöyle anlattı: "Kurban Bayramında kestiğiniz hayvanları kistli sakatatlarını mutlaka derin çukurlara gömülmesi ilk şartımızdır. Köpeklere asla çiğ et ve kistli sakatat yedirmeyin. Meyve sebzelerinizi iyice bol suyla yıkamadan tüketmeyin. Köpeklere dokunduğunuzda ellerinizi bol sabunlu suyla yıkayın. Kaynağını bilmediğiniz sulardan içmeyin, çocuklarınız eve geldiğinde ellerini mutlaka sabunla yıkayın. Köpeklerinize yılda dört kez iç parazitlere karşı ilaçlama yapınız. Köpeklerinizi çocuk parklarında, oyun alanlarında, okul bahçelerinde gezdirmeyiniz."

Kurban bayramını sağlıklı geçirmek için kurbanda sağlıklı beslenmenin önemini de vurgulayan Dr. Çelik, "Özellikle derin dondurucuya konulan etler çözüldükten sonra aynı gün tüketilmelidir. Tekrar derin dondurucuya konulmamalıdır. Etleri pişirirken ızgara, buğulama, haşlama, fırınlama gibi sağlıklı yöntemler uygulayın. Etleri oda sıcaklığında ve dış ortamda uzun süre bırakmayınız. Günlük tüketeceğiz kadar et tüketin. Hepinize sağlıklı bayramlar dilerim." dedi.

Kaynak: İHA