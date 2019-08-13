Sarıgöl’de THK, 6 bin 289 deri topladı

Manisa'nın Sarıgöl ilçesinde Türk Hava Kurumu (THK) Kurban Bayramı'nda 6 bin 289 adet deri toplandı.

Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan THK Sarıgöl Şubesi Saymanı Kader Çakan, ekiplerinin mahalle mahalle dolaşarak evlerden deri topladıklarını vurguladı. Çakan, "2019 yılı Kurban Bayramı!nda ilçemizden 5 bin 837 kuzu, 427 adet keçi, 25 adet sığır derisi toplandı. Toplamda 6 bin 289 adet deri topladık. Vatandaşlarımızın gösterdikleri bağış duyarlığından teşekkür ederim "dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi Sarıgöl Canlı Hayvan Pazarında toplanan deriler tuzlandıktan sonra kamyonlarla deri işletme fabrikalarına gönderildi.

Kaynak: İHA