Sarıgöllü kızlar futbolda Manisa şampiyonu oldu

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Kız Yıldız Futbol takımı, namağlup Manisa şampiyonu olarak büyük bir başarıya imza attı ve Manisa'yı nisan ayında Muğla'da yapılacak olan Türkiye elemelerinde temsil etme hakkını elde etti.

Manisa İl Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından düzenlenen Kızlar Yıldız Futbol şampiyonasına Manisa genelinde 15 takım katıldı. Turnuvaya beden eğitimi öğretmenleri Fatih Boz ve Dolunay Onur eşliğinde hazırlanan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Kız Yıldız Futbol Takımı namağlup şampiyon olarak büyük bir başarıya imza attı.

Salihli İsmail Doğan Erdinç Stadyumunda mücadele veren ve bütün maçlarını kazanan Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Kız Yıldızlar Futbol takımı oynağı üç maçta 16 gol atarak namağlup il birincisi oldu. Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Kız Yıldız Futbol Takımı Nisan ayında Muğla'da yapılacak olan Türkiye elemelerinde Manisa'yı temsil edecek.

Okulda büyük coşku

Sarıgöl'e şampiyonluk getiren Atatürk Ortaokulu Kız Yıldızlar Futbol Takımı okulda arkadaşlarının sevgi gösterileriyle karşılandı. Salihli'de yapılan Kız Yıldızlar Futbol maçları sonunda Sarıgöl Atatürk Ortaokulu İl Birincisi, Soma Altıntaş Ortaokulu ikinci, Salihli Şaziment Uysal Ortaokulu üçüncü, Turgutlu Hasan Üzmez Ortaokulu ise dördüncü oldu.

"Öğrencilerimle gurur duyuyorum"

Sarıgöl Atatürk Ortaokulu Müdürü Ayten Şahbazlar, okullarının Yıldız Kızlar futbol takımının il birincisi olmalarından gurur duygunu belirterek şunları söyledi: "Öğrencilerimizin ilimizi temsilen nisan ayında Muğla'da yapılacak elemelere katılmaları bizleri sevindirdi. Öğrencilerimin başarılarında okulumuz beden eğitimi öğretmenlerinin de büyük katkıları oldu. Öğretmen arkadaşlarımı da kutlarım. Manisa'yı Muğla'da en iyi şekilde temsil edeceğiz." dedi.

Kaynak: İHA