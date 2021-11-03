Sarıhumma ne demek, TDK'ya göre Sarıhumma kelime anlamı nedir, nasıl kullanılır?

Türkçede bir birinden ilginç hiç duymadığımız veya çok az duyduğumuz kelime bulunur. Bunlardan bazılarının anlamı bilinmez. Bu nedenle konu ile alakalı çeşitli araştırmalar yapılmaktadır. Sarıhumma ne demek? Sarıhumma TDK sözlük anlamı nedir detayları ile derledik.

Günlük yaşantımızda bazen hiç duymadığımız, bilmediğimiz kelimelerle karşılaşabiliyoruz. Bu durumda internette kısa bir araştırma yaparak bu kelimelerle ilgili fikir ve bilgi sahibi oluyoruz. İşte o kelimelerden bir tanesi sarıhumma kelimesi. Peki sarıhumma ne demek? Türk Dil Kurumu (TDK) sözlük anlamına göre sarıhumma nedir, sarıhumma kelimesinin kaç anlamı var? İşte bu sorularınızı bu içerikte bulabilirsiniz.

SARIHUMMA NE DEMEK, TDK'YE GÖRE ANLAMI NEDİR?

Sarıhumma kelimesi, dilimizde oldukça kullanılan kelimelerden birisidir.

TDK'ya göre sarıhumma kelimesi anlamı şu şekildedir:

- Çoğunlukla sıcak ülkelerde görülen, bir cins sivrisinek aracılığıyla bulaşan, tene sarı renk veren, ateşli bir hastalık

