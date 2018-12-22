BİLECİK (AA) - Bilecik Belediye Başkanı Nihat Can, Sarıkamış Harekatı'nın 104. yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Başkan Can, mesajında, 1 asır önce gösterdikleri kahramanlık ve fedakarlıkla vatanı emanet eden ecdadın fedakarlıklarının ve kahramanlıklarının unutulmayacağını belirterek, Sarıkamış Harekatı'nın tarihteki önemine ve yerine değindi.

Sarıkamış olayının millet olarak yüreklerini dağlayan bir olay olmasının yanında kahramanlık destanının adı olduğunu ifade eden Can, şunları kaydetti:

''Sarıkamış, zor ve amansız hava şartlarına aldırmadan vatanları uğruna canlarını vermeye hazırlanan yüz bine yakın erin şahadete erdiği olayın adıdır. Bununla birlikte Birinci Dünya Savaşında Kafkas cephesinde yaşanan ilk ve en büyük kara harekatı olarak tarihindeki yerini alan Sarıkamış Harekatı, büyük ümitlerle başlayan ama sonu felaketle biten büyük bir hadisedir. Sarıkamış Harekatı, vatan topraklarının nasıl ve hangi zor şartlarda kazanıldığını tekrar hatırlatma anlamında büyük öneme sahiptir. Onların bu toprakları korurken karşılaştıkları zorluklar, bizlere miras bırakılan toprakların anlamını daha da arttırmaktadır.''



Kaynak: AA