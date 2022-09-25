Sarıkamış karayolunda feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, hurdaya dönen otomobilden 4 cenaze çıktı!

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde, gece saatlerinde meydana gelen kazada 4 kişi hayatını kaybetti.

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Sarıkamış karayolunda feci kaza! Tır ile otomobil çarpıştı, hurdaya dönen otomobilden 4 cenaze çıktı!

Kaza Kars'ta, Sarıkamış-Erzurum karayolunda meydana geldi. Karayolunda hızla ilerleyen bir otomobil ve yük dolu tır çarpıştı. Meydana gelen kaza nedeniyle otomobilde bulunanlar hayatını kaybederken tır sürücüsü gözaltına alındı.

OTOMOBİLDEKİ 4 KİŞİ HAYATINI KAYBETTİ

Kazaya şahit olan diğer otomobiller 112 Acil ekiplerine ihbarda bulundu. İhbar üzerine kaza yerine gelen polis, itfaiye ve sağlık ekipleri, araçlarda bulunan yolcuları kurtarma çalışması başlattı. Otomobilde bulunan 4 kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

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