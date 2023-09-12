Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi sonrası Sarıkamış Kaymakamı olarak atanan Enis Aslantatar görevine başladı.

İhlas Haber Ajansı
İHA Ajans Haberi
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Sarıkamış Kaymakamı Enis Aslantatar görevine başladı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzası ile yayınlanan Kaymakamlar Kararnamesi sonrası Sarıkamış Kaymakamı olarak atanan Enis Aslantatar görevine başladı.

Kaymakam Aslantatar , Sarıkamış Kaymakamlığı önünde kurum amirleri ve sivil toplum kuruluşu başkanları tarafından karşıladı. Kaymakam Enis Aslantatar, kendisini karşılayan sivil toplum kuruluşu temsilcileri ve kurumda görevli amir ve memurlarla tokalaştıktan sonra herkese teşekkür etti.

Enis Aslantatar kimdir?

1987 yılında Bitlis'in Tatvan ilçesinde doğdu. İlk ve Ortaöğrenimini Van da tamamladı. 2011 yılında Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Birimler Fakültesi Uluslararası İlişkiler Bölümünden mezun oldu. 2014 yılı İçişleri Bakanlığının açmış olduğu sınavı kazanarak 05.03.2015 tarihinde Van Kaymakam Adayı olarak Mülki İdari Amirliği mesleğine başladı. Sırasıyla Van Valiliği il stajı, Van'ın İpekyolu ve Niğde'nin Bor İlçesinde Kaymakam Refikliği, Çatalpınar Kaymakam Vekili, Van Kaymakam Adaylığı ve Harmancık Kaymakamı, Edirne İpsala Kaymakamı, Kiğı Kaymakamı ve Ağrı Tutak Kaymakamı olarak görev yaptı. Cumhurbaşkanlığının 24.08.2023 tarih ve 2023/388 sayılı atama kararnamesi ile Sarıkamış ilçesine atanan Sayın Enis Aslantatar, evli olup 1 kız, 1 erkek çocuk babası.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı (İHA)

KAYNAK: İHA

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