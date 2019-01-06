Sarıkamış şehitleri için gece nöbet tutup gündüz yürüdüler

Dünya Karapapak Türkleri Birliği (KARPAT) Genel Başkanı Erkan Koçali ve beraberindeki grup, Sarıkamış şehitlerini anma etkinleri kapsamında Sarıkamış'ta gece eksi 15 derece nöbet tuttu. Sabah ise şehitleri anma yürüyüşüne katıldı.

KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali ve beraberindeki grup, 104 yıl önce Sarıkamış Harekatı esnasında Allahuekber Dağları'nda şehit düşen 90 bin Mehmetçik için Sarıkamış'ta gece eksi 15 derece temsili nöbet tuttu. Nöbete alanda görevli askerler de eşlik etti. Sabah ise Türkiye'nin dört bir tarafından gelen vatandaşlarla birlikte "104'üncü Sarıkamış Şehitleri Anma Etkinleri" kapsamında "Türkiye Şehitleriyle Yürüyor" etkinliğinde yürüdüler. Ayrıca Koçali ve beraberindeki grup, Cıbılıtepe Kayak Merkezi'nde 200 kamyon kar kullanılarak yapılan asker heykellere karanfiller bıraktı ve dua etti.

Temsili nöbetin tutulduğu sırada konuşan KARPAT Genel Başkanı Erkan Koçali, "Bu nöbet, tutulması gereken nöbet. 104 yıl önce Yemen'den gelen aziz şehitlerimiz, buraları yurt tutmak ve bize vatan kılmak için kendilerini şehit ettiler. Biz onlara minnettarız. 104 yıl önce burada şehit düşen Mehmetçiği rahmetle minnetle anıyoruz" dedi.

Sabah yürüyüşün bitiminde konuşan Koçali, "Şehitlerimizi andık, Sarıkamış'ı unutmamak ve unutturmamak adına şehitlerimiz anmak için geldik. Gece ise nöbetimizi tuttuk. Maşallah yürüyüşe katılım çok iyi. KARPAT başkanı olarak, bütün Karapapakları bundan sonra Sarıkamış'ta anma etkinlerine davet ediyorum. Ecdadımızın burada yaşadıklarını bir nebze herkesin anlamasını istiyoruz. Yemen'den gelip eksi 40 derecede şahadet şerbetini içen şehitlerimiz, bu toprakları bize yurt yapmak için gözlerini kırpmadan şehit oldular" açıklamasında bulundu.

Kaynak: İHA