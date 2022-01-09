İYİ Parti'den görülmemiş ayıp! Sarıkamış şehitlerini anma için temsilci göndermedi

Cumhuriyet Halk Partisi ve İYİ Parti, teröre ve teröristlere destek veren HDP ile yakınlığıyla biliniyor. Kemal Kılıçdaroğlu ile Meral Akşener'in HDP sempatisi artık bilinen bir gerçek. Millet İttifakı'nın İYİ Parti kanadı, HDP'ye sessizce destek verme yolunu seçse de Sarıkamış Harekatı'nın 107. yılı hasebiyle anma etkinliklerine temsilci göndermemesi dikkatlerden kaçmadı. Şehit anmasını pas geçen iki parti İYİ Parti ve HDP oldu.

Anma programına, Gençlik ve Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kars Valisi ve Belediye Başkan Vekili Türker Öksüz, 3. Ordu Komutanı Korgeneral Yavuz Türkgenci, 9. Kolordu Komutanı Tümgeneral Erhan Uzun, AK Parti Kars milletvekilleri Ahmet Arslan ve Yunus Kılıç ile çevre illerin valileri, belediye başkanları da katıldı.

Türkiye'nin birçok ilinden ve yurt dışından genç, yaşlı çok sayıda vatandaş, sabahın erken saatlerinde "Şühedanın İzinde" temasıyla gerçekleştirilen anma etkinliğine katılırken, Sarıkamış ilçesinin Soğanlı ve Allahuekber Dağları arasındaki Kızılçubuk Zirvesi'ne temsilci göndermeyen İYİ Parti'nin bu davranışı tepki çekti.