Sarıkamış ve Kağızman'da okullara kar tatili
KARS'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
KARS'ın Sarıkamış ve Kağızman ilçelerinde kar ve tipi nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi.
Valilik tarafından yapılan açıklamada, kar yağışı ve olumsuz hava koşullarının hayatı olumsuz etkilediği belirtilerek şu ifadelere yer verildi:
"Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı ve tipiden dolayı okullar tatil edilirken, Kağızman'da ise sadece köy okullarına olumsuz hava koşullarından dolayı 13 Şubat Perşembe günü olmak üzere 1 gün tatil edildi."
Kaynak: DHA
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