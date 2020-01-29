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  3. Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi.

Sarıkamış’ta 3.6 büyüklüğünde deprem

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 3.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığından alınan bilgiye göre, saat 23.22'te merkez üssü Kars'ın Sarıkamış ilçesi olan 3.6 büyüklüğünde bir deprem kaydedildi. Deprem yerin 7 kilometre derinliğinde meydana geldi.

Kaynak: İHA



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