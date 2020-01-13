Sarıkamış’ta 6 kişiyi öldüren cinayet zanlılarının son firarisi yakalandı

Sarıkamış'ta Mayıs ayında iki aile arasında çıkan ve 6 kişinin hayatını kaybettiği silahlı kavganın cinayet zanlılarından sonuncusu da düzenlenen operasyonla yakalandı.

Kars Valiliği kontrolünde, İl Jandarma Komutanlığı tarafından Sarıkamış ilçesi Çamyazı köyünde 19.05.2019 günü iki aile arasında meydana gelen kasten adam öldürme olayının firari 3 şüphelisinin yakalanması için özel bir ekip kurulmuştu. Yapılan titiz planlama takip ve çalışma sonucunda; 07.10.2019 tarihinde firarilerden biri, 08.10.2019 tarihinde de ikinci firari yakalanmış ve mahkemece tutuklanarak cezaevine konulmuştu. Olayın son firarisini yakalamak için yapılan çalışma sonucu; 11.01.2020 tarihinde son firari şahısta yakalanarak gözaltına alındı.

Kars Jandarma Komutanlığı'na getirilen zanlının jandarmadaki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi. Zanlının önümüzdeki günlerde adliyeye sevk edilmesi bekleniyor.

Kaynak: İHA