Sarıkamış’ta aç kalan tilki ve kurt ilçe merkezine indi Kars'ın Sarıkamış ilçesinde karla kaplı doğada yiyecek bulamayınca aç kalan bir tilki ve kurt ilçe merkezinde yerleşim yerine inerek karnını doyurmaya çalıştı.

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