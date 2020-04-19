İstanbul18 °C

  1. HABERLER

  2. İÇ HABERLER

  3. Sarıkamış’ta bir kişi gölette boğuldu

Sarıkamış’ta bir kişi gölette boğuldu

Sarıkamış'ta serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Sarıkamış’ta bir kişi gölette boğuldu

Sarıkamış'ta serinlemek için gölete giren 17 yaşındaki çocuk, boğularak hayatını kaybetti.

Olay, Kars'ın Sarıkamış ilçesine bağlı Mescitli köyünde meydana geldi. Serinlemek için köy sınırları içerisinde bulunan gölete giren Ç.A. birden gözden kayboldu. Durum jandarma ekiplerine bildirildi. Olay yerine gelen ekipler Ç.A.'nın cansız bedenine ulaştı.

Ç.A.'nın cansız bedeni ambulansla Sarıkamış Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, olayla ilgili olarak tahkikat başlatıldı.

Kaynak: İHA




GÜNDEM ÖZETİ


Google'da abone olun Google News
GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ

HABERE YORUM KAT