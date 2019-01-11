Sarıkamış’ta kar kalınlığı 90 santimetreye ulaştı

Sarıkamış'ta son yağan kar ile birlikte kar kalınlığı 90 santimetre ulaşırken, Sarıçam ağaçları arasında bulunan Cıbıltepe Kayak Merkezi yoğun ilgi görüyor.

2 bin 634 rakımlı Cıbıltepe Kayak Merkezi'ndeki 2. etap pistlerde son yağan karın ardından kar kalınlığı 90 santimetre olarak ölçülürken, kayak severlere kaymanın keyfini yaşatıyor.

Beyaza bürünmüş sarıçam ormanları arasında uzun kayak pistleriyle yerli ve yabancı turistlerin gözde yeri olan Cıbıltepe'de son yağan kar, turizmcileri sevindirdi.

Kayak severleri Cıbıltepe Kayak Merkezi'nde davet eden Habitat Otel sahbibi Kürşat Gemalmaz, "Tabiat, doğa, muhteşem zarafetiyle kendisi, kendi mesajını veriyor. Görmüş olduğunu gibi harika çam ormanları, kartpostallık manzaralar, sıcaklık değerleri ne karı eritiyor, ne insanı üşütüyor. Şu anda pistlerimizde bir metrenin üzerinde kar var. Bizde bu güzel ortamın keyfini çıkarma fırsatından kayak severlerin mahrum olmasını istemiyoruz. Herkesi özellikle kayak sever camiasında Sarıkamış'ı çok iyi bilenleri, çevre ile ve ilçelerden bütün vatandaşlarımızı, kayak tutkunlarını pistleri cıvıl cıvıl etmesini ve bu güzellikleri yaşamaları için herkesi Sarıkamış'a davet ediyoruz" dedi.

Türkiye'nin en önemli kayak merkezleri arasında yerini alan ve krisal karı ile meşhur Sarıkamış Cıbıltepe Kayak merkezi'nde toplam uzunluğu 30 kilometreyi bulan, 9 slalom ve bir snowboard pistiyle saatte bin 200 kişi kapasiteli, 4 telesiyejle hizmet veriliyor.

Kaynak: İHA