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Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu meydana gelen trafik kazasında 7 kişi yaralandı.

İlçeye bağlı Armutlu Köyüne giden Zeki Ateş yönetiminde 36 AAD 529 plakalı minibüs Karapınar Köyü mevkisinde sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak devrildi. Kazada sürücü ile minibüste bulunan Hanım Ateş, Sinem Ateş, Azad Yıldırım, Erkan Yılmaz, Nejdet Bulut ve Vasim Kaya yaralandı.

Yaralılar 112 Acil Servis ekiplerince Sarıkamış Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

Sarıkamış’ta trafik kazası: 7 yaralı

Kaynak: İHA

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