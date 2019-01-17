Sarıkamış’ta yoğun kar yağışından dolayı eğitime bir gün ara verildi

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde yoğun kar yağışı nedeniyle ilçe genelinde eğitime 1 gün ara verildi.

Sarıkamış'ta yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilerken, ilçe genelinde tüm ilk ve orta dereceli okullar tatil edildi.

Sarıkamış Kaymakamlığı, "Yoğun kar yağışı nedeniyle ilçemiz genelinde tüm ilk ve orta dereceli eğitim kurumlarında 17.01.2019 Perşembe günü eğitime 1 gün ara verilmiştir. Ayrıca kamu kurumlarında çalışan hamile ve engelli personellerimiz de idari izinli sayılacaktır." Açıklaması yapıldı.

Kaynak: İHA