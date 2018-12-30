Sarıkamış'taki teleferik hattında arıza oldu, zirvede 2 saat mahsur kaldılar (3)- Yeniden

KARS'ın Sarıkamış ilçesindeki Bayraktepe Kayak Merkezi'ndeki teleferik hattında meydana gelen arıza nedeniyle, toplam 60 kişi, metrelerce yükseklikte, sıfırın altında 7 derece soğukta yaklaşık 2 saat mahsur kaldı. Bazı kişiler halatla kurtarılırken, bazıları ise arızanın giderilmesiyle istasyona ulaştı.

Sarıkamış'taki Bayraktepe Kayak Merkezi'nin çam ağaçları arasından geçen Karanlıkdere pistindeki teleferik hattı, kayak pistinin en yoğun olduğu saat 13.00 sıralarında arızalandı. Teleferikte, aralarında kadın ve çocukların du bulunduğu yaklaşık 60 kişi, metrelerce yüksekte, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala mahsur kaldı. Hava sıcaklığının sıfırın altında 7 dereceye kadar düştüğü saatlerde teknik görevliler teleferikteki arızayı gidermek için seferber oldu.

Teleferikteki onlarca kişi, zirvedeki istasyona yaklaşık 50 metre kala inip, zirveden aşağı kaymaya hazırlanırken meydana gelen arızayla şaşkınlık yaşadı. Aniden duran teleferiklerde mahsur kalanlar, sistemin çalışmasını bekledi. Ancak dakikalar ilerledikçe, mahsur kalanların endişesi arttı. Çocuklarıyla gelen aileler ise daha fazla endişelendi. Karlı kaplı bölgede zaman geçtikçe mahsur kalanlar üşümeye başladı.

Görevliler arızayı gidermeye çalışırken, mahsur kalanlara, "Korkacak bir şey yok. Sizleri kısa sürede kurtaracağız" denilerek moral verildi. Ancak arıza giderilemeyince, mahsur kalanlar, soğuğu iyiden iyiye hissetmeye başladı.

Arızanın giderilmesi geciktikçe bazı kişiler, önce kayak takımları aşağı attı, sonra kendileri atladı. Bu kişiler tekrar takımlarını takıp, oteller bölgesine kayarak ulaştı. Önce bölgeye kar motorlarıyla jandarma ekipleri ulaştı. Daha sonra AFAD, Kızılay ve Sarıkamış A.Ş.'ye bağlı ekipler de gelip, kurtarma çalışması başlattı. Bazı kişiler halatlarla indirildi, bu sırada arıza giderildi ve teleferik yeniden çalıştı.

Teleferikle istasyona ulaşan vatandaşlar, burada bir süre dinlendikten sonra, kayakları ile kayarak oteller bölgesine ulaştı. Çok üşüdüklerini söyleyen çocuklu aileler, endişelendiklerini belirtti.

Olaya tepki gösteren vatandaşlardan Murat Erdem, "Sarıkamış'a tatil için İstanbul'dan geldim. Teleferikle Karanlıkdere mevkiinde giderden saat 13.00 gibi teleferik durdu. Uzun bir süre asılı kaldık. Hava giderek soğuyunca özellikle çocuklar büyük sıkıntı yaşamaya başladı. Kurtarılmamız için birçok yeri aradık. Yaşanan bu zor saatler bize tatilin zevkini unutturdu. Bu gibi olaylarda en azından halka battaniye ve onları sıcak tutacak bir şeyler dağıtılabilir. Saat 15.10'da kurtarıldık" diye konuştu

KARS VALİSİ ÖKSÜZ: HİÇBİR SAĞLIK SORUNU OLAN YOK

Kars Valisi Türker Öksüz, Sarıkamış Kayak Merkezi'nde meydana gelen telesiyej arızasına ilişkin açıklama yaptı. Telesiyej arızasının giderildiğini, her şeyin normale döndüğünü belirten Öksüz, şunları söyledi:

"Mekanik tesiste kısa süreliğine bir arıza oldu. Teknik arkadaşlar hemen müdahale etti. Vatandaşlar bulundukları yerde kalmış oldu. Mahsur kalan ziyaretçilerimizden özür diliyoruz. Kısa sürede müdahale edilip, çözüldü. Şu anda her şey normal. Mekanik tesis olduğu için zaman zaman bu arızalar oluyor. Acil sistemleri var, devreye giriyor. Acil giren yedek sitemlerinde de bir arıza olmuş maalesef. Böyle bir şansızlık oldu. Kısa sürede müdahale ettik. Hiçbir problem kalmadı. Hiçbir sağlık sorunu olan yok."

Sarıkamış Belediye Başkanı Göksal Toksoy ise teleferikte mahsur kalanların kurtarıldığını ve endişe edecek bir durumun olmadığını belirtti. Başkan Toksoy şunları söyledi:

"Bayraktepe Kayak Merkezi'nde kayak yapıyordum. Saat 14.30 itibariyle Karanlıkdere Mekanık tesisi mekanik arıza meydana geldi. Yaklaşık 60 kişi sandalyelerde asılı kaldı. Sarıkamış A.Ş. personeli, AFAD, jandarma ve Kızılay kurtarma ekipleri, hemen olaya müdahale etti. Teknisyenler de arızayı gidermeye çalıştı. Bir saat içerisinde arızayı giderdik. Saat 15.30 itibariyle Karanlıkdere tesislerindeki teleferik çalışmaya başladı. Yani asılı kalan vatandaşlarda bir sıkıntı veya donma tehlikesi yok. Hepsinin sağlık durumu iyi. Sayın Kaymakam, Belediye Başkanı olarak ben de olay yerindeydim. Sayın Valimiz de olayı yakından takip ediyordu. Şu anda tüm vatandaşları kurtarmış durumdayız. Hepsinin sağlığı iyi. Arıza giderildi. Sandalyelerdeki 60 kişi, personelimiz tarafından indirildi."

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DHA