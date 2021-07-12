Sarıkız örümceği paniği! Kayseri'de görüldü, tuttuğu yeri koparıyor! Daha neler göreceğiz

Güçlü çene yapısı sayesinde et parçalarını kolayca koparabilen sarı kız örümcekleri Kayseri'nin Kocasinan ilçesine bağlı Saraycık Mahallesi'nde görüldü. Örümcekleri gören vatandaşlar tedirginlik yaşadı. Akrep, kertenkele, hatta fare ve kendinden büyük memelilerle bile beslenebilen örümceklere karşı vatandaşlar yetkililerin harekete geçmesini bekliyor.

BİR METRE ZIPLAYABİLİYOR

Özellikle insan elinin boyu kadar büyüklükte olan ve 1 metre kadar sıçrayabilen örümcekler yaz aylarında sıklıkla görülüyor.

ISIRIKLARI CAN YAKIYOR

Gözleri ışıktan rahatsız olan bu örümcekler sadece geceleri hareket ediyor ve saatte 1,5 kilometre kat edebiliyor, ayrıca 1 metre yüksekliğe zıplayabilir. Zehirli olmadıkları fakat kuvvetli çenelerinin ısırıklarının oldukça fazla can yaktığı söyleniyor.