Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 İş İlanları ve Maaşları

Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi görev tanımı nedir, Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi ne iş yapar, Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi olmak için hangi bölümü okumak gerekir? Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi mesleğine sahip olabilmek için hangi belgeler gerekmektedir. Tüm bu bilgileri makalemizde sizler için bir araya topladık.

Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi Tanımı;

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Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi Maaşı Ne Kadar? 2022 Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi Maaşları

Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi maaşı ortalama aylık 4626,5 _TL’dir. En düşük Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi maaşı 4253 _TL, En yüksek ise 5000 _TL’dir. Eğer sizde yukarıdaki maaşlar gibi bir maaş almak istiyorsanız. İŞKUR Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi iş ilanlarına bakabilir, buradan kariyer planlamanızı yapabilirsiniz.

Meslek Bilgileri

Meslek Kodu :

6113.32

Meslek Adı :

Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi

Grup Bilgileri Meslek Ana Grubu :

Nitelikli Tarım, Ormancılık Ve Su Ürünleri Çalışanları

Meslek Alt Ana Grubu :

Pazara Yönelik Nitelikli Tarım Çalışanları

Meslek Grubu :

Bahçıvanlar Ve Bitkisel Ürün Yetiştiricileri

Meslek Birim Grubu :

Bahçıvanlar, Bahçe Bitkileri Ve Fidan Yetiştiricileri

Gereken Minimum Eğitim Düzeyi :

İlköğretim

Meslek Detay Bilgileri Meslek Tanımı :

Ekim-dikim ortamı hazırlayabilen, uygun gübreleme yapabilen, hastalık ve zararlılarla mücadele edebilen ve üretim tekniklerini kullanarak sarılıcı- tırmanıcı bitkileri yetiştiren kişidir.

Görev ve İşlem Basamakları :

Sarılıcı- Tırmanıcı Bitkiler Yetiştiricisi; işletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

a) Üretim tekniklerini araştırmak

b) Ekim dikim yerlerini hazırlamak

c) Sera türlerini araştırmak

d) Çevre koşullarını düzenlemek

e) Kültürel işlemleri yapmak

f) sarılıcı- tırmanıcı bitki yetiştirmek

g) Pazarlama organizasyonu yapmak vb. görev ve işlemleri yerine getirir.

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