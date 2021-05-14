Sarım Operatörü, Nedir, Nasıl Olunur, Ne İş Yapar, Meslek Kodu
Sarım Operatörü meslek tanımı, ne iş yaptığı, nasıl olunduğu, maaşı ile Sarım Operatörü meslek kodu nedir ve ilgili mesleğin iş imkanları hakkında bilgilere haberimizden ulaşabilirsiniz.
Meslek Bilgileri
Meslek Kodu : 7323.15
Meslek Adı : Sarım Operatörü
Grup Bilgileri
Meslek Ana Grubu : Tesis Ve Makine Operatörleri Ve Montajcılar
Meslek Alt Ana Grubu : Sabit Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Grubu : Kimyasal Ve Fotoğrafik Ürünler Tesis Ve Makine Operatörleri
Meslek Birim Grubu : Baskı Tamamlama Ve Ciltleme İşlerinde Çalışanlar
Gereken Minimum Eğitim Düzeyi : İlköğretim
Meslek Detay Bilgileri
Meslek Tanımı :
İSG, çevre koruma, kalite kural ve yöntemleri çerçevesinde; makineyi gerçekleştirilecek işleme uygun olarak hazırlayarak sarım yapan, makinenin periyodik bakımını gerçekleştiren ve mesleki gelişim faaliyetlerine katılan nitelikli kişidir.
Görev ve İşlem Basamakları :
Sarım Operatörü, İşletmenin genel çalışma prensipleri doğrultusunda, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak
vb. görev ve işlemleri yerine getirir.
Sarım Operatörü Meslek Kodu Nedir?
SGK her farklı meslek için ayrı meslek kodu uygulamaktadır. Örneğin: Sucuk Dolum Makinesi Operatörü(Klipsleme) mesleği için “8161.23” kod olarak kullanılır iken Açık Tohumlu Bitki Yetiştiricisi mesleği için “6111.34” kod olarak kullanılmaktadır. Ülkemizde standart bir veri tabanı oluşturma ve SGK prim kayıplarının önüne geçilmesi gibi nedenlerle meslek kodu belirtme zorunluluğunu bulunmaktadır.
ISCO-08 Mesleklerin Uluslararası Standart Sınıflandırması göre;
Sarım Operatörü Meslek Kodu “7323.15” olarak belirlenmiştir.
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