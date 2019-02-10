Sarımsak depoda çürüdü

Şanlıurfalı çiftçinin Harran Ovası'nda ektiği sarımsak, 50 kuruştan bile alıcı bulmayınca depolarda çürüdü. Çiftçi İsmail ve Hasun Acar kardeşler, ürünü defalarca hal pazarına götürdüklerini belirterek, 50 kuruştan dahi alıcı bulamadıklarını söyledi.

Şanlıurfa'nın Harran ilçesine bağlı kırsal Parapara Mahallesi'nde, 20 yıllık çiftçi İsmail ve Hasun Acar kardeşler 8 ay önce 15 dönüm arazi üzerine sarımsak ekti. Yaklaşık 15 ton ütün elde eden Acar kardeşler 50 kuruşa dahi alıcı bulamadı. Hasat sonrası hal pazarında alıcı bulamadıklarını belirten çiftçi kardeşler, yol kenarlarına kurdukları tezgahlarda yaklaşık 1 ton sarımsağı kilosunu 50 kuruş ile 1 lira arasında sattı. Yaklaşık 14 ton sarımsaktan sürekli numune alarak hal pazarında komisyonculara sunduklarını aktaran Acar kardeşler, sürekli erteleme sonucu ürünün depoda filizlenerek çürüdüğünü söyledi.

Tohum, gübre ve işçilik ücretleri ile birlikte zararlarının yaklaşık 40 bin lira civarında olduğunu dile getiren kardeşler, yetkililerden yardım istedi.

Tonlarca ürün depoda çürüdü

20 yıllık çiftçi İsmail Acar, "Geçen yıl daha fazla ekmiştik, bu yıl 12 dönüm ektik. 15 ton civarında sarımsağımız vardı. Şanlıurfa'da hal pazarına götürdük. Hal pazarında komisyoncular yarın gel, bir hafta sonra gel, bir ay sonra gel para eder diye diye ürün elimizde kaldı. En sonunda bize kimse almıyor dediler ve ürün filizlenerek çürüdü. Depoda çürüyen sarımsağın çocuğunu tahliye kanalına attık, bir kısmını da potasyum özelliği var dediler gübre niyetine tarlamıza döktük. Hem sarımsaktan zarar ettik hem de sarımsaktan sonra ikinci ürün olarak pamuk ektiğimizden dolayı pamuk desteklemesinin yarısını alacağız. Yani hem pamuktan hem de sarımsaktan çifte zarara uğradık. İkinci ürün desteklemesi alacağız. İşçi tutmuştuk, işçi parası olsun, gübre parası olsun tohum olsun, zararımız 40 bin lira civarındadır. Bizde her ailenin en az 10-11 çocuğu var. Ortada kalmışız, ne yapacağımız bilmiyoruz. Tek isteğimiz pamuk desteklememizin tam olarak bize verilmesidir. Yetkililerin bizim durumumuza bir el atmasını istiyoruz" dedi.

Kardeşi ile birlikte sarımsak eken Hasun Acar ise "Benim de 7 ton ürünüm vardı. Pazarlara götürdük kimse almadı. Hal pazarına götürdüm kimse istemedi. Bize bekleyin belki para yapar diye diye ürün çürüdü. Birkaç sefer tezgahlarda kendimiz satmaya kalktık, 50 kuruş ile 1 lira arasında satışa sunduk, satamadık. En son filiz atınca sarımsağı attık" diye konuştu.

Çiftçi kardeşler, çürüyen sarımsak ürününün çoğunu tahliye kanalına attıklarını, geri kalan kısmını ise gübre niyetine tarlaya döktüklerini aktardı.

Kaynak: İHA