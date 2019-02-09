Sarımsak işçilerinin yevmiye ücretleri belli oldu

Kastamonu'da havaların mevsim normallerinin üzerinde ısınmasıyla birlikte dikimine erken başlanılan sarımsak sezonuna ait kadın işçi yevmiyelerinin fiyatı da netleşti.

Taşköprü Kaymakamlığından alınan bilgiye göre ilçe Kaymakamlığı, Tarım İlçe Müdürlüğü ve Sarımsak Üreticileri birliğinin ortaklaşa aldığı karar ile kadın sarımsak işçilerinin dikim yevmiyeleri 70 TL, söküm yevmiyeleri de 75 TL olarak belirlendi.

Taşköprü'de çalışan kadın sarımsak yevmiyecileri, "Geçen yılda aynı fiyattan dikim gerçekleştirdik. Bu fiyatlatın yükselmesini talep etmiştik. Ancak sabit tutulmuş alınan kararı doğru bulmuyoruz" dediler.

Kaynak: İHA