Sarımsak kokusu nasıl geçer? Sarımsak nedir? Faydaları nelerdir?

Halk arasında doğal antibiyotik olarak lanse edilen ve sofraların vazgeçilmez besinlerin olan sarımsak sağladığı faydalarla dikkat çekiyor. Vücudu soğuk algınlığına karşı koruyan ve ve hastalıkların iyileştirilmesinde etkilidir. Güvenle tüketilebilen bir besin olan sarımsağı sofralardan eksik etmemek gerekiyor ancak kokusu pek sevilmiyor. Peki Sarımsak nedir? Faydaları nelerdir? Sarımsak kokusu nasıl geçer? Detaylar ve daha fazlası haberimizde...

SARIMSAK NEDİR?

Geçmiş çağlardan bu yana sağlığa olan faydalarıyla bilinen ve gerek sağlığın geliştirilmesi gerekse lezzet amaçlı olarak sıklıkla kullanılan besinlerden bir tanesidir. Halk arasında doğal antibiyotik olarak da adlandırılan sarımsağın sağlık üzerindeki olumlu etkileri saymakla bitmez. Her geçen gün yeni bir faydası daha keşfedilmeye devam etmektedir. Antibakteriyel özelliği sayesinde sarımsak, vücudu enfeksiyonlara karşı korumaktadır.

Özellikle kış aylarında karşılaşılan soğuk algınlığından korunmada ve hastalıkların iyileştirilmesinde etkin bir besindir. Ülkemizde birçok bölgede kış aylarında soğuk algınlığına karşı bireylerin ilaç içer gibi sarımsak yuttuğu bilinmektedir. Bu da sarımsağın geçmişten bugüne hastalıklara karşı koruyucu olarak kabul edildiğinin bir göstergesi olarak göze çarpmaktadır. Kalp ve damar hastalıkları, kanserler ve diyabet gibi pek çok hastalık üzerinde de olumlu etkileri bulunması nedeniyle sarımsak, özel bir hastalığı nedeniyle sarımsak tüketmemesi gereken hastalar haricinde yediden yetmişe tüm bireyler tarafından güvenle tüketilebilen çok değerli bir besindir.

FAYDALARI NELERDİR?

Sarımsağın vücudu pek çok hastalığa karşı korumaktadır. Doğal besinlerden olan sarımsak saç ve tırnak sağlığının korunması, kanserden korunma, cinsel sağlığın korunması, kilo kontrolünün sağlanması, kalp ve damar hastalıkları ile diyabet gibi kronik hastalıklara karşı korunma gibi pek çok alanda faydalara sahiptir.

Bu faydalarından yararlanmak için pişmiş yemekler içerisinde tercih edilmesinin ve çaylarının tüketilebilmesinin yanı sıra vitamin kaybının önlenebilmesi adına taze olarak da tüketilmesi önerilir.

SAÇA FAYDALARI

- Saçın daha parlak ve güçlü görünmesini sağlar.

- Kan dolaşımını hızlandırarak saç köklerinin güçlendirmesini sağlar.

- Saç dökülmesini önler.

- Yıpranmış saçları ve saç dökülmesi üzerinde etkilidir.

- Saç dengesinin korunması, koparak dökülmelerin önlenmesi, saçların yapısal anlamda güçlendirilmesi ve kepek gibi saç derisi sorunlarının azaltılmasında etkilidir.

-Tüm bu olumlu etkilerin elde edilebilmesi için haftada bir veya iki kez dövülmüş sarımsak ve zeytinyağı, argan yağı gibi sağlıklı yağlar karıştırılarak hazırlanmış bir karışımı saçınızda 10-15 dakika bekleterek bakım yapabilirsiniz.

CİNSELLİĞE FAYDALARI

- Cinsiyet hormonlarının düzenli şekilde salgılanmasında etkilidir.

Sarımsakta bol miktarda bulunan E vitamini sayesinde kadınlarda östrojen ve progesteron gibi cinsiyet hormonlarının dengesini korur.

- Yumurtlama düzeni sağlıklı şekilde devam eder.

- Erkeklerde cinsel organlara ulaşan kan miktarının artmasını sağlar ve cinsel gücü artırır. Sperm sayısı ve kalitesi de arttırıldığından bebek planlayan çiftlerin düzenli olarak sarımsak tüketmesi önerilmektedir. Aynı zamanda tüp bebek tedavisi ve aşılama gibi yöntemlerle bebek sahibi olmayı planlayan çiftlerin de sarımsak tüketimine özen göstermesinde fayda vardır.

KİLO VERMEYE FAYDALARI

- İştah kontrolünün sağlanmasına ve tokluk hissine neden olur.

- Yağ yakımını hızlandırır, zayıflama diyetin uygulayan bireylerin düzenli olarak tüketmesi gerekmektedir.

- Günde bir diş taze olarak tüketilebileceği gibi sarımsak çayı şeklinde de tercih edilebilir. Aynı zamanda sindirim sisteminin düzenli olarak çalışmasını desteklemesi nedeniyle kabızlık, şişkinlik gibi sorunları önlemeye de yardımcı olur.

- Kalori içeriği oldukça düşüktür. 100 gramı yalnızca 149 kilo kalori enerji içerir. Bu nedenle gün içerisinde tüketebileceğiniz bir porsiyon sarımsağın yaklaşık olarak 15 kaloriye denk geleceği söylenebilir. Dolayısıyla vücuda kalori katmadan olumlu etkiler sağlaması da özellikle kilo vermek isteyen bireyler için oldukça değerli bir özelliktir.

-Sarımsağı aç karnına tüketmemeye özen göstermelisiniz. Bu gibi bir hastalığınız söz konusu ise sarımsak tüketmenizde herhangi bir sakınca olup olmadığı konusunda hekiminize danışabilirsiniz.

-Sarımsağı çay şeklinde tüketmek isteyen fakat kokusundan rahatsız olanlar hazırladıkları çayın içerisine zencefil, limon gibi sağlıklı besin alternatiflerini de ekleyerek daha hoş bir kokuya sahip olmasını sağlayabilir.

KANSERE KARŞI FAYDALARI

- Sarımsakta C ve E vitaminleri ile selenyum minerali sarımsakta bol miktarda bulunmaktadır. Bu nedenle taze olarak tüketilen sarımsağın metal bıçakla kesilmemesi ve metal ürünlerle temas ettirilmemesi gerekmektedir.

- Sarımsakkükürtlü bileşenler içermesi sebebiyle sarımsak, çok güçlü bir antioksidandır.

-Düzenli olarak sarımsak tüketmenin beyin tümörleri, kolon kanseri, özofagus kanseri, mide kanseri, prostat kanseri, cilt kanseri ve tiroid kanserine karşı koruma sağladığı yapılan bilimsel araştırmalarla birlikte öne sürülmektedir.

-Mevcut kanser hastalarında ise yüksek antioksidan içeriğine sahip olan sarımsak, tedavi başarısının arttırılmasına ve sağlıklı hücrelerin tedaviden olumsuz yönde etkilenmesinin önlenmesine katkıda bulunur. Bu nedenle kanserle mücadele eden ve kanserden korunmak isteyen tüm bireyler düzenli olarak sarımsak tüketmelidir.

KRONİK HASTALIKLARA KARŞI FAYDALARI

- Sarımsak Adinopektin adlı hormonun kandaki seviyesini artırmaya yardımcı olduğu için kan şekerinin dengelenmesine yardımcı olarak Tip 2 diyabete karşı koruma sağlarken aynı zamanda diyabet hastalarındaki glukoz regülasyonunu sağlamaya da yardımcı olur.

-İnsülin direncinin azaltılması üzerinde olumlu etkilere sahiptir.

-Kan şekerinin istenen seviyelerde tutulmasına yardımcı olması ile diyabetin sık görülen nöropati, retinopati ve nefropati gibi komplikasyonlarının önlenmesine yardımcı olur.

-Damar duvarlarında aterom plaklarının oluşmasını önleyen sarımsak, kalp krizi ve diğer tüm kalp ve damar hastalıklarına karşı korunmanızı sağlar. Bu alandaki faydalarından bir diğeri ise kandaki total kolesterol düzeylerinin düşürülmesine katkı sağlamasıdır. Dolayısıyla kalp dostu besinler arasında yer alan sarımsağı günde en az bir diş taze olarak tükerek kronik hastalıklara karşı önleminizi alabilirsiniz.

-Bakteri, virüs ve mantar gibi mikrobiyolojik ajanlara karşı bir kalkan gibi görev yapan sarımsak; enfeksiyon hastalıklarının önlenmesi ve hızlı bir şekilde iyileştirilmesine yardımcı olur.

- Nezle ve gripten idrar yolu enfeksiyonu ve ayak mantarına kadar her türlü hastalıktan korunmak ve bu hastalıkların iyileşmesine yardımcı olmak adına yemeklerinizde sarımsağa bol miktarda yer verebilir, buna ek olarak taze sarımsak tüketimine özen gösterebilirsiniz. Eğer sarımsak tüketmenizin önünde engel teşkil edecek bir sağlık sorununuz yok ise siz de sarımsağı beslenme planınızın bir parçası haline getirerek sağlığınızı koruyabilir, gelecekte karşılaşabileceğiniz pek çok hastalığa karşı önleminizi alabilirsiniz.

SARIMSAK KOKUSU NASIL GEÇER?

Sarımsak kokusunu gideren besinler şunlardır:

- Marul

- Elma

- Nane (Etkili olması için çiğ tüketilmesi gerekir)

-Fesleğen

-Limon

- Kakule

- Karbonat

- Diş macunu

-Süt

- Tuzlu su