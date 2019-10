Sarıoğlu: "Emekli maaşlarının asgari ücret arttıkça artırılmasını talep ettik"

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara'da siyasi parti liderlerinin katılımıyla ve milyonlarca emeklinin durumunun görüşüleceği Genel Kurul toplantısı yapılacağını duyurdu. Sarıoğlu, açıklamasında; "Herkesin ödediği prim gün sayısına göre İntibak Yasamız çıksın istiyoruz. Ayrıca sağlıktan kesilen katkı paylarının kesilmemesi veya asgariyeye indirilmesi, her iki dini bayramda verilen bayram ikramiyelerinin 1,500 TL olmasını her sene asgari ücret arttıkça günün koşullarına göre artırılmasını talep ettik" dedi.

Tüm İşçi Emeklileri Dul ve Yetimleri Derneği Zonguldak Şube Başkanı Mustafa Sarıoğlu, Şube binasında yaptığı basın açıklamasında, milyonlarca emeklinin durumunun görüşüleceği Genel Kurulun 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara'da yapılacağını ve yapılacak olan genel kurula Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan dahil olmak üzere tüm siyasi parti temsilcilerin davet edildiğini söyledi.

Sarıoğlu, yaptığı açıklamada şunları söyledi: "Tüm İşçi Emeklileri Derneği Genel Merkez Genel kurulu 9 Kasım 2019 Cumartesi günü Ankara'da TES-İŞ Konferans salonunda yapılacaktır. Genel kurula Sayın Cumhurbaşkanımız dahil bütün siyasi parti liderleri davet edildi. Milyonlarca emeklinin gözü kulağı genel kurulda, liderlerin yapacağı açıklamalarda olacak. Sayın Genel Başkanımın öncülüğünde hazırlanan teklifte; Devlet İstatistik Enstitünün belirlediği açlık sınırı taban olsun. Herkesin ödediği prim gün sayısına göre İntibak Yasamız çıksın istiyoruz. Ayrıca sağlıktan kesilen katkı paylarının kesilmemesi veya asgariyeye indirilmesi, her iki dini bayramda verilen bayram ikramiyelerinin 1,500 TL olmasını her sene asgari ücret arttıkça günün koşullarına göre artırılmasını talep ettik. Tüm İşçi Emeklileri Derneği Başkanlar Kurulu toplantısında Şube Başkanları yapılacak Genel kurulda Sayın Genel Başkanımız Satılmış Çalışkan başkanlığında tek liste çıkacak diye karar aldılar. Genel kurulumuz şölen havası içinde geçecek, söz isteyen tüm katılımcılara söz verilecek, Emeklimize yakışır şekilde karşılama olacak çünkü ülkemizin birlik beraberliğe ihtiyacı olduğu bir dönemdeyiz. Bizler milyonlarca emekliler olarak dünyanın ve ülkemizin durumunu takip ediyoruz. Devletimizin yanındayız. Dış güçlere karşı ordumuza milletimize yardımcı ol Allah'ım. Ülkemize göz diken, güçlenmemizi istemeyen, bizi bölüp parçalamak isteyen, bizi vatansız bayraksız bırakmak isteyen tüm kötü niyetlileri yok et Allah'ım. Milyonlarca emekli ülkemizin birlik beraberliği için dua etmektedir. Bunu herkes böyle bilsin diyorum 9 Kasım'da yapılacak Genel Kurulumuzun Emeklimize ve ülkemize hayırlı olmasını diliyoruz" dedi.

Kaynak: İHA